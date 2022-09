Batang British-Pinay, gumagawa ng thermal blankets mula sa recycled materials

WALES - Isa’t kalahating oras ang ginugugol ni Alyssa Faith Fallorina Dean para makabuo ang thermal blankets na gawa sa recycled materials na para sa homeless o walang tahanan at naninirahan sa kalsada.

Ang thermal blankets na gawa sa recycled packaging ng chips o crisps ay passion project ni Alyssa na taga-Prestatyn, Wales.

Labing-dalawang taong gulang pa lang ang Pinay-British recycler, ngunit pursigido na siyang tumulong sa mga kapus-palad sa pamamagitan ng pagbubuo ng thermal blankets mula sa recycled materials.

Nililinis at pinatutuyo ni Alyssa ang mga naipong supot ng chichirya at gamit ang init mula sa plantsa, naipagdikit-dikit niya ang nakalatag na crisp packets para mabuo ang thermal blanket na maaring gamiting pananggalang sa lamig.

Noong isang taon, nakagawa siya at nakapagbigay ng 200 survival packages para sa homeless shelters.

Kasama sa ipinamigay niya ang handmade blankets, medyas at knitted hats. Inspirasyon ni Alyssa ang British na si Pen Huston, ang nagtatag ng The Crisp Packet Project na gumagawa ng sleeping bags mula sa mga supot ng chichirya.

Ang Crisp-packet Blanket Project ni Alyssa ay napansin ng British at international media, kasama ang BBC at ITV na nakapanayam na siya tungkol sa kanyang project sa wikang Ingles at Welsh.

Nagbibigay din si Alyssa ng workshops sa paggawa ng thermal blankets na gawa sa crisp packets sa kanilang bahay sa Wales. Maging ang kanilang local MP na si Dr. James Davies ay napansin ang “compassionate nature” ni Alyssa kaya inimbitahan siya sa House of Commons na kanyang pinaunlakan noong September 1.

Maliban sa kanyang adbokasiya na mabigyan ng thermal blankets ang homeless at maging malinis ang kapaligiran, nakasali at nanalo na rin siya sa isang beauty pageant.

Napanalunan ni Alyssa ang Miss Royal UK Pre-teen title noong August 20. Nakatulong ang kanyang adbokasiya para makuha niya ang korona.

Si CDA Rhenita Rodriguez, (ikaapat mula kaliwa) at Public Diplomacy Officer Emilio Lopue, Jr. (ikaapat mula kanan) sa pagbisita sa Philippine Embassy ni Filipino-British Miss Royal UK Pre-teen Alyssa Faith Fallorina Dean (gitna) kasama ang kanyang pamilya. / PE London photo

Sasabak naman siya sa Royal International Pageants sa Florida, USA sa July 2023. Nag-courtesy visit sa Philippine Embassy sa London si Alyssa matapos mapanalunan ang titulo.

