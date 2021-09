Sara Duterte di raw tatakbong presidente sa 2022

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Inanunsiyo ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio nitong Huwebes na hindi na siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2022 sa kabila ng pagiging frontrunner sa ilang surveys.

Ito'y matapos tanggapin ng kaniyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon ng PDP-Laban Cusi wing na maging pambatong kandidato sa pagka-vice president sa 2022.

Ani Duterte-Carpio, napag-usapan nilang isa lang dapat ang Duterte na tatakbo sa national position kaya ipinaubaya na niya ito sa ama.

"Yes, I am not running for a national position as we both agreed only one of us will run for a national position in 2022," ani Duterte-Carpio.

Pitong partido na ang nagsabing handa silang sumuporta kay Duterte-Carpio kung tatakbo itong pangulo.

Nauna nang ibinunyag ni Duterte-Carpio noong Agosto na hindi maganda ang huling usapan nila ng Pangulo nang kumpirmahin nito na tatakbo itong VP.

Ngayon pa lang, sinabi na rin ng mayora na walang maaasahang suporta mula sa kaniya ang mga kasamang kandidato ng ama sa ilalim ng PDP-Laban.

Pero paglilinaw ng mayora, walang problema ang relasyon nila ng ama. Trabaho lang daw, walang personalan.

"The same as it was before. Our politics do not interfere with our familial relationship. Iba ang trabaho, iba ang pamilya. Walang personalan," giit niya.

Maaalalang noong Setyembre 2015, sinabi rin ng nakatatandang Duterte na hindi siya kakandidatong pangulo sa 2016.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News