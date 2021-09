Dinaraanan ng ilang residente ang isang community quarantine gate sa Barangay 178 sa Pasay City noong Setyembre 7, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Naniniwala ang ilang opisyal na dapat simplehan ang quarantine status na ipatutupad sa National Capital Region.

Paliwanag ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, posibleng maging magulo para sa mga negosyo kung apat na alert levels ang ipatutupad.

Sa halip, aniya, dapat gawing dalawa o tatlo na lang ang alert levels.

"If we can keep it to GCQ 1 and GCQ 2. But if you really have to, then you limit to 3 levels - 1, 2, 3. Huwag muna ilagay yung 4. Masyadong detalyado na yung 1, 2, 3, 4. What will determine restaurant to operate at 20%, at 40%? So I think, let's simplify it 2 -3 levels in GCQ. But to go by super granular, as to the sitio or whatever or this building will be GCQ 1, ang gulo noon," ani Concepcion.

Sang-ayon naman si Marikina City Mayor Marcelino Teodoro sa pahayag ni Concepcion.

Aniya, mas maiging simple ito para mas madaling maintindihan ng publiko.

"Kung masyadong granular o masyadong detalyado yung classification, magiging mahirap para sa lahat ito. Halimbawa, sa isang lockdown area ba, kung may isang opisina doon na nasa loob ng lockdown, kailangan ba rin lockdown yung buong opisina o establishment doon sa lugar kung saan ang lockdown, kung ang kaso naman ay wala sa establisimyento kundi nasa mga kabahayan?" ani Teodoro.

Matatandaang may plano ang Metro Manila Council na magpatupad ng alert level system, kasabay ng pagpapatupad ng general community quarantine with restrictions sa Kamaynilaan.

Ito ay gagawin para matulungang makabangon ang ilang negosyong naapektuhan ng malawakang mga lockdown.

Magpapatupad din ng granular lockdowns ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar - o mga lansangan, gusali, village, at mga subdivision - na may matataas na COVID-19 cases.

Kaugnay na video: