Naitala ngayong Miyerkoles ang pinakamataas na daily COVID-19 cases sa Davao region.

Umabot sa 1,124 ang bagong kaso ng COVID-19 sa rehiyon, na may positivity rate na 32 percent.

Pinakamaraming bagong kaso ang Davao City na may 483, sinundan ng Davao del Sur (253), Davao Oriental (163) at Davao del Norte (149).

Umabot na sa 76,125 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa rehiyon, kung saan 15,871 ang aktibong kaso.

Samantala, isinailalim sa lockdown ang ilang government facility at offices sa Davao City gaya ng Magsaysay Park swab center.

Naka-lockdown mula noong Martes ang nasabing swab center dahil sa ilang staff na nagpositibo sa COVID-19. Inabisuhan ang mga kliyente na maaaring magpa-swab sa iba’t ibang swab centers sa lungsod.

Pansamantala ring isinara sa loob ng 2 linggo ang Hall of Justice sa Davao City dahil umano sa maraming empleyado rito ang nagpositibo sa COVID-19.

Naka-lockdown din ang National Housing Authority XI at Department of Interior and Local Government XI dahil sa mga COVID-19 cases. — Ulat ni Hernel Tocmo

