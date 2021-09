Orphanage sa QC na may 122 COVID-19 cases ni-lockdown

Naka-lockdown ang isang orphanage sa Quezon City matapos magpositibo ang 122 katao na naninirahan dito. ABS-CBN News/File.

MAYNILA - Ni-lockdown ang isang orphanage sa Quezon City matapos magpositibo sa COVID-19 ang 122 sa 168 na mga nakatira sa pasilidad, ayon sa lokal na pamahalaan.

Ayon sa mga awtoridad, 66 sa mga pasyente na nakatira sa Gentle Hands Orphanage ang may sintomas habang 77 naman ay walang sintomas o asymptomatic.

Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte at sa City Epidemiology and Surveillance Office, hinihinalang nagmula ang COVID-19 sa orphanage mula sa isang staff na lumabas para magpabakuna noong Agosto 13.

Una ay isang bata ang nagkaroon ng sintomas noong Agosto 19 at sunod-sunod nang nagkasakit ang iba. Hindi muna ini-report sa City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU ang kaso at pinag-self quarantine muna sa loob ng pasilidad ang pasyente.

"'Yung orphanage, imbis na i-report sa barangay, ikinuwarantin ang bata... Then napansin na nagkaroon ng maraming sintomas ang mga bata. Tumawag ng doktor, doctor advised the children to be swabbed... Nagkaroon ng mass testing, September 7 - doon natin nalaman na 122 ang nag-positive sa kanila," ani Belmonte.

Sa isang pahayag, kinumpirma ng Gentle Hands na may nagpositibo sa bahay-ampunan, pero pinabulaanan nilang isang bisita ang nagdala ng virus. Pinabulaanan nilang tumanggap sila ng bisita.

Dagdag nila na tinutukoy pa ang pinanggalingan ng COVID-19 sa pasilidad.

"While it is true that several individuals have tested positive in our facility, the source of the infection is still being traced. The patients are exhibiting varying degrees of symptoms but they are being managed. Gentle Hands is equipped to treat the patients, and we have several doctors and medical professionals coordinating with us. Nobody is suffering from respiratory distress," anila sa isang pahayag.

Pero siniguro rin nila na naaalagaan ang mga maysakit at may mga medical professional na nakikipag-ugnayan sa kanila.

Dahil sa insidente, nanawagan na rin si Belmonte na bigyan na rin ang mga kabataan ng COVID-19 vaccines.

Nagbigay na rin ang LGU ng mga bigas, face masks at face shields, at medisina sa orphanage.

Nanatili sa gusali ang mga nagpositibo, at inihiwalay naman ang mga nagnegatibo sa swab test.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News