Lacson: Ambisyoso ang Oktubre 31 deadline ng pagbabakuna

MAYNILA - Tinawag ni Senador Panfilo Lacson na ambisyoso ang naunang projection ng pamahalaan na pagdating ng Oktubre 31 ay bakunado na ang adult population sa buong bansa.

Sa pagdinig sa panukalang 2022 national budget nitong Huwebes, sinabi ni Lacson na sa report ng DOH 36.2 million doses na ang nabakuna as of September 7.

Pero ang kailangan aniyang mabakuna ay 195 million doses.

"Precisely, mayroong problema sa supply. So, very ambitious ‘yung projection that we can inoculate ‘yung total adult population by October 31," ani Lacson.

"The reason why I’m mentioning this kasi mayroong additional na 45 of course, unprogrammed fund ito yung hinihingi para sa booster shots. Baka naman pwedeng magamit pa natin yung 45.7 next year sa ibang purpose kasi baka ‘di rin magagamit, of course unprogrammed ito. Hindi pa naman sigurado na may pera," dagdag pa ng senador.

Sabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez, ang problema ay hindi sa pondo kundi sa kakayanan ng mga pharmaceutical company na magdeliver ng bakuna.

Kulang aniya ang supply hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ASEAN countries.

Sabi ni Lacson, kung 100 million ang target mabakunahan at kung masusunod ito, lumalabas na ang mga bagong panganak hanggang edad 4 ang hindi na lang mababakunahan sa buong bansa.

Pero paglilinaw ni Dominguez, sa 195 million doses, 24.5 million ay mula sa private sector.