Dating apps ginagamit sa illegal recruitment - POEA

Kung dati ay para lang sa paghahanap ng inyong Mr. Right o Ms. Right ang online dating apps, ngayon ginagamit na ito ng illegal recruiters at human traffickers para masilaw ang mga naghahanap ng trabaho sa abroad.

Ito ang babala ngayon ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) sa overseas job seekers. Nakatanggap ang POEA kamakailan ng mga sumbong na may mga nag-aalok ng migration at employment opportunities sa Estados Unidos at Canada gamit ang online dating apps at websites.

Modus ng “online romantic partner,” kaibiganin ang kanilang makikilala online, imbes na partner sa pag-ibig ang hinahanap, aalokin ng trabaho sa ibang bansa, at ang iba papangakuan pa ng kasal para magmukhang lehitimo.

Gamit ng scammers ang fake identities at saka papaniwalain ang isang biktima sa kanyang estado sa buhay, nasyonalidad, propesyon o yaman. Kapag naniwala, bibigyan ng fake contracts, pekeng company profiles at contacts ng kanilang pekeng visa consultancy firm para maiayos umano ang kanilang mga papeles.

Habang pinapaniwala pa rin ng scammer ang biktima na ginagawa lang niya ito dahil sa pagmamahal, hihingian ng scammer ang biktima ng pera bilang kabayaran sa “service” na kanyang ibinigay.

Kung hindi raw makakabayad hindi maire-release ang umano’y visa documents, at airport clearances. Payo ng POEA sa jobs seekers sa Pilipinas at maging sa abroad na huwag patulan ang mga alok na trabaho sa dating apps at websites at mas lalong huwag magpapadala ng pera sa mga online portals na ito kapalit ng trabaho sa abroad.

Sa kaugnay na balita, may babala rin ang Interpol sa Lyon, France, dahil sa pagdami ng online dating apps at websites, na hindi lang “online romance” ang inaalok kundi pekeng online investments din.

Ayon sa Interpol, kakaibiganin ng isang scammer ang biktima gamit ang fake identity at aalokin na i-download ang isang finacial investment app, na kamukhang-kamukha ng mga sikat na financial institutions sa Europe.

Hihingian ng personal data at monetary investments. Para magpatuloy at maglabas pa ng mas malaking pera ang biktima, bibigyan ng VIP status o Gold status ng scammer ang kanilang "online romantic partner" para mas malaki raw ang porsyentong kanilang makukuha at iba pang benepisyo.

Kapag malaki-laki na ang kanilang na-invest, bigla silang mala-lock-out sa website o app at hindi na rin nila mako-contact ang kanilang “online romantic partner.” Yun pala natangay na ang kanilang pera.

Nag-isyu na ng Purple notice ang Interpol sa kanilang 194 member countries noong January 2021 dahil sa pagdami ng mga nabibiktima ng modus operandi na ito gamit ang dating apps at websites.

Souce: POEA News Release/ Interpol website