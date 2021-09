Watch more on iWantTFC

Gaya sa ibang parte ng mundo, may naitala ring breakthrough infections o pagkakasakit ng COVID-19 sa hanay ng mga fully vaccinated sa Pilipinas.

Base sa datos na inilabas ng Food and Drug Administration noong Agosto 29, 242 sa mga fully vaccinated ng bakuna ang nagkasakit pa rin, kung saan 5 ang namatay.

Sa kabuuang bilang, 180 ang naturukan gamit ang Sinovac, kung saan 4 ang nasawi.

Mayroon namang 47 fully vaccinated ng AstraZeneca ang tinamaan ng COVID-19, 4 sa mga nabigyan ng Pfizer vaccine, at 11 sa mga naturukan ng Janssen kung saan 1 ang namatay.

Pero ipinaliwanag ni FDA Director General Eric Domingo na napakaliit pa rin ng mga bilang na ito kung ihahambing sa kabuuang dami ng mga nakatanggap ng bakuna.

Hindi rin umano nakapagtataka na Sinovac at AstraZeneca ang may pinakamaraming naitalang breakthrough infections dahil ang 2 bakunang iyon ang mga unang ginamit sa bansa na naiturok na sa mas maraming tao.

"Most cases getting breakthrough infections would be 18 to 44 year olds. Lahat ito for all vaccines tapos," ani Domingo.

"When it comes to mortality, 'yong breakthrough mortalities puro senior citizens kasi 'yong mas matanda ang mas malaking chance na magkaroon ng severe COVID," aniya.

Itinuturing ding adverse event ang pagkakaroon ng COVID-19 matapos maturukan ng bakuna.

Sa datos ng FDA, sa mga nakatanggap ng 2 dose ng bakuna na higit 6.8 milyong Pinoy, 227 o 0.0033 porsiyento ang tinamaan pa rin ng COVID.

Makikita namang sa higit 4.8 milyon na Pilipino na nakatanggap ng 1 dose ng bakuna, 353 ang nagka-COVID kung saan 49 ang namatay. Ang 353 ay 0.0073 porsiyento ng bilang ng mga naka-1 dose.

"What we can say is that the pattern is very similar for all of them na talagang after the first dose, maghihintay ka ng 2 weeks, bababa na 'yong incidence. After the second dose, mas lalong bababa," ani Domingo.

Dahil papasok pa lang sa ikaanim na buwan mula nang matanggap ng mga unang nabakunahan ang kanilang pangalawang dose, sinabi ni Domingo na hindi pa masasabi sa ngayon kung nabawasan ang proteksiyong binibigay ng bakuna, partikular ng Sinovac na unang ipinamahagi sa frontliners.

Pinapatunayan lang, ani Domingo, ng datos na nakapagbibigay ng magandang proteksiyon ang bakuna kontra severe COVID-19 at pagkamatay.

Samantala, nakita naman ng OCTA Research Group ang pagbaba ng trend ng mga bagong kaso sa Navotas, Las Piñas, Malabon at Pasay.

Base kasi sa datos, nagnegatibo ang 1-week growth rate sa mga siyudad.

Pero hindi pa raw ito rason para maging kampante.

Ayon naman sa FDA, kahit hindi pa pinapayagan ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 16 o 17, mainam na pagplanuhan na ito ng mga lokal na pamahalaan para maging madali ang rollout kapag napayagan na.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News