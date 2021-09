Automatic stay extension sa stranded foreigners, pinaiiral sa Vietnam

VIETNAM -- Naglabas ng abiso ang Department of Immigration patungkol sa automatic stay extension ng mga stranded foreigner sa bansa, ayon sa Vietnam Government Portal o VGP, Huwebes, ika-9 ng Setyembre, 2021.

Ang mga stranded foreigner na may visa waivers, e-visas or tourist visas na pumasok sa bansa mula March 1, 2020 ay hahayaang manatili sa Vietnam hanggang ika-30 ng Setyembre, 2021 at maaaring lumisan ng hindi na kailangang mag-apply para sa stay extension.

Para naman sa mga dayuhang pumasok sa Vietnam bago ang March 1, 2020, na nabigyan din ng automatic stay extension hanggang August 31, 2021 ay maaari pa ring ikonsidera ng gobyerno para sa bagong polisiya sa automatic stay extension pero kailangang magpakita ng patunay ang foreigner na na-stranded siya sa Vietnam ng dahil sa COVID-19 restrictions. Ayon pa sa VGP, kasama sa mga dokumentong kailangang ipasa ng stranded foreigner ang isang diplomatic note na may Vietnamese translation kaugnay ng isang diplomatic mission o kaya'y isang written document mula sa otoridad ng Vietnam na ang dayuhan ay na-stranded dahil sa COVID-19 quarantine o treatment o dahil sa iba pang di maiiwasang kaganapan.

Abiso pa ng Vietnamese government na sa panahon ng "automatic stay extension" ng stranded foreigner, kailangan niyang makumpleto ang temporary residence and health status declaration.

Para sa iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan sa Vietnam Immigration Department sa mga sumusunod na telephone number: 0243.9387320 (the North)|0283.9200365 (the South).

Source: Vietnam Goverment Portal