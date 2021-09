5 stranded Pinoys sa Poland, nakauwi na sa Pilipinas

MANILA - Dalawang Pinay na nagdadalang-tao ang kasama sa limang distressed overseas Filipinos na natulungan ng DFA na makauwi sa Pilipinas noong August 30, 2021.

Ayon sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers’ Affairs (DFA-OUMWA) at Philippine Embassy sa Warsaw, na-stranded ang limang Pilipino sa Poland dahil sa walang makuhang flights ng ilang linggo dahil sa COVID-19 travel restrictions.

Natulungan ng Philippine Embassy sa Warsaw na makauwi ng Pilipinas ang limang distressed OFWs sa Poland (Warsaw PE photos)

Nakalipad lang ang lima nang isinabay sila ng DFA-OUMWA sa special repatriation flight mula Doha Qatar, lumapag sa Maynila ang limang repatriates noong August 31, 2021.

