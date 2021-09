BADIANGAN, Iloilo — Natagpuan ang bangkay ng 16 anyos na binatilyo sa damuhan sa Barangay Alabidhan sa bayan na ito nitong Huwebes.

Sa imbestigasyon ng pulisya, nakita umano ng 2 residente ang katawan ng biktima na nakahandusay sa damuhan.

Sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operation (SOCO), nakitang may malaking sugat sa leeg ang biktima.

Huling nakitang buhay ang biktima Miyerkoles ng gabi habang nakikipag-inuman umano sa bahay ng kanyang tiyahin sa lugar.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa motibo sa krimen.

May person of interest na rin daw na natukoy ang awtoridad sa nangyaring krimen.

—Ulat ni Rolen Escaniel