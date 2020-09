Tingloy island umaaray sa fish kill; BFAR mag-iimbestiga

Watch more in iWant or TFC.tv

TINGLOY, Batangas — Mga patay at lumulutang na isda ang bumungad sa mga mangingisda sa isla na ito nitong nakaraang linggo.

Ito ang unang pagkakataon na naitala ang pagkamatay ng mga isda sa Tingloy, kaya laking gulat ng mga tao doon sa hindi nila maipaliwanag na pangyayari.



Ayon sa isang mangingisda, halos isang linggo nang nakikita ang mga lumulutang na patay na isda pero hindi nila alam kung ano ba ang ugat nito.

"Sobrang tagal na tapos ganito pa rin hanggang ngayon. May lumulutang pa rin, wala pa rin makapagpaliwanag," ani John Jayver Halos, mangingisda.



Nababahala ang mga residente dahil protected area ang kanilang karagatan. Ito din ang pangunahing pinagkukuhanan nila ng kabuhayan lalo na ngayong may pandemya at hindi sila makalabas ng isla.



"Sana po ay mabigyan na agad ng aksiyon kasi sobrang hirap na dito eh, walang maiulam, taghirap na nga, lalo pang humirap," dagdag ni Halos.



Karamihan sa mga namatay na isda ay ang tinatawag na pakpakan na iniuulam ng mga residente.



Nagtungo na sa Tingloy ang mga taga-Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) para magsagawa ng imbestigasyon.

Kumuha na sila ng sample ng tubig at patay na isda para suriin sa laboratoryo at matukoy ang sanhi ng fish kill.

"Ang pakiusap lang natin sa kanila maging observant din kasi di nga natin alam pa kung ano ang nagiging cause ng pagkamatay... But hindi naman siya alarming in terms of volume," ani Sammy Malvas, regional director ng BFAR Calabarzon.



Dahil bumabaho na ang mga patay na isda, nagtulong-tulong na ang ilang mga residente para linisin ito.



Dalangin ng mga taga-Tingloy na huwag nang masundan pa ang fish kill at matukoy na ng mga awtoridad ang sanhi nito para mapangalagaan ang kanilang kabuhayan.