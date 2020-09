Sa kabila ng puna: DENR pinaninindigan ang Manila Bay 'white sand' project

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Patuloy na dinedepensahan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang kontrobersiyal nilang proyekto sa Manila Bay, sa kabila ng kaliwa't kanang batikos dito mula sa mga eksperto.

Dinurog na dolomite rock ang ginamit bilang artificial white sand na itinatambak ngayon sa Manila Bay, na bahagi ng P389 milyon na beach nourishment project ng DENR.

Pero sabi ng ahensiya, P28 milyon pa lang ang nagagasta nila dito.

Dagdag pa nila, "ligtas" ang dolomite sand sa kalusugan, kahit pa sinabi ng Department of Health na posibleng may negatibong epekto ito sa kalusugan.

"The size of dolomite in the baywalk is 1 to 5 millimeters or equivalent to 2,000 to 5,000 microns or 5 times bigger than dust and therefore not suspended in air and cannot be inhaled," paliwanag ni Environment Secretary Roy Cimatu.

"Two portions lang po ang puwedeng lagyan ng buhangin, ang portion na malapit sa US Embassy at itong konting strip of land dito sa Yacht Club," dagdag naman ni DENR Undersecretary Jonas Leones.

AANURIN LANG?

Sa panayam ng TeleRadyo kay Carlo Arcilla, dating director ng National Institute of Geological Sciences, malamang daw ay aanurin lang ang puting buhangin lalo na kung may bagyo.

"Pag tumatama ang mga waves sa Roxas Boulevard, mataas pa sa mga puno. Kahit na walang bagyo, may tinatawag na long short drift, may movement 'yan laterally kaya napupunta sa ibang lugar overtime," ani Arcilla.

Pero depensa ng DENR, may mga ginawa silang paraan para masigurong mananatili ang mga buhangin. Dagdag pa ng ahensiya, pinili nila ang dolomite na makatutulong daw na linisin ang tubig sa Manila Bay.

Ipinagtanggol din ni Interior Secretary Eduardo Año ang proyekto.

"Ang programa na yan, we started in 2019. Wala pang pandemic no'n. Ginagawa natin ang mga budget wala pang pandemic kasama na itong paglalagay ng buhangin," aniya.

Naghain naman ng resolusyon ang Makabayan bloc ng Kamara para mapatigil ang proyekto, at magamit sa pagsugpo ng COVID-19 ang natitira pang pondo.

Pero nanindigan ang DENR na tuloy pa rin ang proyekto, sa kabila ng mga batikos.