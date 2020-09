Pagsirit ng COVID-19 cases asahan sa paghahabol ng mga lab sa datos: DOH

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Inaasahan ang mas mataas na bilang ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases ngayong linggo matapos maghigpit ng requirements ang Department of Health (DOH) sa mga laboratoryo.

Kung dati kasi ay pinapayagan ang kulang-kulang na submission, ngayon ay kailangang may kumpletong address at contact number ang mga magpopositibo sa COVID-19 kaya hinahabol na nila ito.

"In the past months we noted issues raised by the local governments that they cannot initiate contact tracing because the COVID-19 database does not have the complete information, specifically addresses and contact details of patients," ani DOH Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Nagsimulang maghigpit ng DOH nitong Setyembre matapos maglabas ng paalala ang Inter-Agency Task Force.

Kailangan umanong kumpleto ang mga nasabing detalye sa pag-submit ng mga laboratoryo sa online system ng gobyerno. Kung kulang naman ang impormasyon, hindi ito maipapasok sa sistema.

Ayon sa datos ng ABS-CBN data analytics, bumaba ang bilang ng mga laboratoryong nakakapagsumite sa DOH, maliban sa Setyembre 2 na may 90 porsiyentong nagsumite ng datos.

Bumaba ito nang mahigit 80 porsiyento noong unang linggo ng Setyembre at bumagsak naman nang 76.5 porsiyento at 70.4 porsiyento nitong linggo. Kasabay nito ang pagbaba ng bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19.

Noong Lunes, 27 laboratoryo ang hindi nakapag-submit kaya nasa 1,300 lang ang mga kaso noong araw na iyon.

Kinabukasan, tumaas ito sa 34 na laboratoryo ngunit ang bilang ng kaso ay nasa 3,281.

Sa kabila nito, hindi halos nagbabago ang average na bilang ng mga nagsasagawa ng test kada araw na nasa 35,000 sa ngayon.

Ayon sa DOH, hindi ibig sabihin nito na balewala na ang mga mabababang kaso nitong nakaraang linggo na umaabot ng 1,000 hanggang 2,000 lamang.

"We remain cautiously optimistic that we are beginning to see the fruits of our response especially here in the National Capital Region, particularly for monitoring metrics such as increasing contact tracing efficiency," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Nauna nang sinabi ng mga eksperto ng University of the Philippines na mukhang pababa nga ang bilang ng kaso ng bansa.

"Definitely we are seeing a decline in trends kasi a few weeks ago we were getting even 6,000 cases although ang average naman 4,000 plus cases per day sa Philippines. And now we are getting 3 (thousand) or yesterday 2,000 cases," ani Guido David ng UP Octa Research.

Pero sinabi rin ng UP Pandemic Response Team na marami pang ibang datos na kailangang bantayan tulad ng mga nagte-test positive na mas mataas pa rin sa 5 porsiyento na benchmark ng World Health Organization.

Ayon sa Department of Health, hindi pa sila maglalabas ng sanction o parusa sa mga laboratoryong lalabag sa mga panuntunan para may panahon silang mag-ayos.

Ngunit kung hindi magbabago ang sitwasyon sa susunod na linggo ay gagawa na rin sila ng aksiyon.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News