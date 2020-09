Local manufacturers bibigyang prayoridad ng gobyerno sa pagkuha ng PPE

MAYNILA - Bibigyang prayoridad ng gobyerno ang mga lokal na manufacturer ng personal protective equipment (PPE) sa pag-procure o pagkuha nila ng mga nasabing kagamitan, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Health (DOH).

Sa isang online briefing, sinabi ni DOH Spokesperson Usec. Maria Rosario Vergeire na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Confederation of Wearable Exporters of the Philippines (CONWEP) para sa mga PPE.

"Nakausap natin sila at nakapag-commit sila to produce and help government in the local production of PPEs," ani Vergeire.

Nakikipag-usap na rin umano ang Department of Trade and Industry sa ibang supplier ng PPE.

Sa ilalim ng panukalang Bayanihan to Recover as One Act (Bayanihan 2), dapat bigyang prayoridad ang mga lokal na PPE manufacturer pagdating sa pagbibigay ng PPE sa mga frontliner.

"With the start of implementation of Bayanihan 2, we will be able to encourage our local suppliers of PPEs to provide for government," ani Vergeire.

Inaasahang pipirmahan ni Pangulong Duterte ang Bayanihan 2 sa susunod na linggo, ayon kay Presidential Spokesperson Sec. Harry Roque.

Ang kakulangan sa PPE sa mga medical facility ang isa sa mga nangungunang reklamo ng health care workers, lalo't mas lantad umano sila sa banta ng COVID-19.

Higit 7,000 health workers na ang tinamaan ng COVID-19, base sa datos ng DOH noong Setyembre 7. Karamihan sa bilang ay gumaling na sa sakit habang 40 ang namatay.

Sa buong bansa, umabot na sa 241,987 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, kung saan 52,893 ang active cases, ayon sa tala ng DOH noong Martes.