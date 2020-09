Jobseekers pinayuhan: Pumunta sa public employment office ng mga LGU

Watch more in iWant or TFC.tv

Dating receptionist sa isang manpower agency si Maybelyn Robles, pero ngayon siya ang nangangailangan ng trabaho matapos makatanggap ng retrenchment letter.

"Ang hirap po kasi siyempre 'yong pang araw-araw namin," ani Robles.

"'Yong partner ko po na pa extra-extra lang din sa trabaho, kahit papano nakaka-survive," dagdag niya.

Isa si Robles sa 4.6 milyong Pilipino na "unemployed" o walang trabaho ngayon.

Malaking hamon ang paghahanap ng bagong trabaho, pero ayon sa Department of Labor and Employment, unang dapat puntahan ang Public Employment Service Office (PESO) ng mga local government unit, na nakakaalam sa mga job vacancy sa kanilang lugar.

Nangunguna sa may pinakamaraming job vacancy ngayon ang Makati, sunod ang Davao City at Mandaluyong.

Ayon kay Jimmy Isidro, public information officer ng Mandaluyong, gusto pa nilang paramihin ang trabaho kaya sila na mismo ang nakikipag-usap sa mga employer.

Hinahanapan din ng Mandaluyong city government ang mga jeepney driver na hindi makapasada at mga umuwing overseas Filipino worker ng bagong hanapbuhay.

"We're teaching them a different skill, a different knowledge,

know-how, so that they can cope up in this new normal," ani Isidro.

Dahil bawal ang walk-in, pinahuhulog sa mga job seeker ang kanilang resume sa drop box ng city hall PESO o email sa Mandaluyong city website.

Hindi naman nagkakalayo ang sistema sa iba pang local government unit.

Sa pinagsama-samang datos sa buong bansa, lumalabas na pangunahing kailangan pa rin ngayon ang mga call center agent, laborer, machine operator at iba pang posisyon sa construction. -- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News