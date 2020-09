Home quarantine nagpapalala ng community transmission: Galvez

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Naniniwala si anti-COVID-19 policy chief implementer Carlito Galvez Jr. na hindi nakakabuti ang pagpapatupad ng home quarantine sa pagkontrol ng pagkalat ng virus.

Paliwanag niya, nagiging sanhi ito ng malawakang community transmission sa mga lugar kung saan naitala ang matataas na kaso ng COVID-19.

"Una na nakita natin na lapses ang common practice na home quarantine na naging sanhi ng malawakang community transmission sa Metro Manila, Region 4A, Region 7, Iligan, Bacolod, at iba pang lugar ng buong bansa," ani Galvez.

"Sa tahanan po mabilis na kumalat ang sakit. Dahil medyo relaxed po tayo. Doon tayo medyo unguarded," dagdag niya.

Dahil dito, sang-ayon siyang ipinagbabawal ang home quarantine kahit pinapayagan ito ng DOH para sa mild at asymptomatic COVID-19 cases kung may sariling kuwarto at banyo at kung wala ritong matanda o buntis.

Ayon kay COVID-19 testing czar Vince Dizon, pag-aaralan pa ng pandemic task force kung magkakaroon ng ban kontra home quarantine.

"Ngayon inirerekomenda natin na maging mas strikto tayo, pero mayroon pa rin naman sigurong magiging qualification," ani Dizon.

Ilan na sa nagpapatupad ng "no home quarantine" ang mga siyudad ng Valenzuela at Navotas.

"The only time we allow home quarantine is 'pag may mental and physical issue, but the house is placed on lockdown," ani Valenzuela mayor Rex Gatchalian.

"Ever since the beginning, talagang hindi kami pumapayag sa home quarantine. Of course may exception diyan. For example, breast feeding mom, or 'yung disabled na hindi na kayang lumakad mag-isa," ayon naman kay Navotas Mayor Toby Tiangco.

Payo ni Galvez sa mga alkalde sa Metro Manila na maglaan ng hindi bababa sa 1,000 kama para sa quarantine ng mild COVID-19 cases at nasa 250 hospital beds para sa malalang kaso ng COVID-19.

QUARANTINE FACILITIES SA ILANG LGU

Sa Taguig City, magsisimula nang tumanggap ng mild at asymptomatic COVID-19 patients sa susunod na linggo ang bagong quarantine facility sa Lakeshore.

May robot din na iikot sa mga kuwarto ng pasyente para magdala ng mga gamot. Maaari ring makausap ng pasyente ang nurse sa pamamagitan ng screen para maiwasan ang hawahan.

"'Pag ikaw ay positibo, gusto natin mahiwalay kayo at maging komportable and magpagaling kayo rito," ani Taguig Mayor Lino Cayetano.

Kino-convert naman ng Navotas City ang ilan sa kanilang container vans para maging dagdag na isolation facility.

Ganito rin ang ginawa sa Quezon City University Compound sa Novaliches kung saan 16 container vans din ang ni-remodel.

Inihahanda na rin bilang COVID-19 facility ang Talipapa High School at ang 3 palapag na gusali ng QC General Hospital.

Mayroon nang 164,256 bed capacity ang Ligtas-COVID centers at higit 3,000 kama ang "mega temporary treatment and management facilities" sa buong bansa.

Tiniyak din ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang 2021 National Budget ay magiging angkop sa pagreresponde sa COVID-19. -- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News