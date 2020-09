DITO cell towers sa kampo ng militar: Bakit pinangangambahan?

MAYNILA — Noong Martes ay inanunsiyo ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana na inaprubahan na niya ang kasunduan na magpapahintulot sa ikatlong telco na magtayo ng cell towers sa ilang kampo ng militar.

Pero marami ang nababahala sa desisyong ito ni Lorenzana.

Ang kompanya kasing tinutukoy na ikatlong telco ay ang DITO Telecommunity, isang consortium ng Udenna Corp at Chelsea Logistics kasama ang China Telecom.

Sa ilalim ng 2019 memorandum of agreement ng DITO at Armed Forces of the Philippines (AFP) na inaprubahan ni Lorenzana, maaaring magtayo ng cell towers ang kompanya basta't may nauna nang cell sites doon ang Smart at Globe.

Para sa ilan, peligroso ang naturang kasunduan lalo't may koneksiyon ang kompanya sa China.

"Delikado 'yan dahil alam naman natin may conflict tayo with China. It’s very clear in the West Philippine Sea nanalo na tayo sa international tribunal and yet they are not acknowledging itong ating panalo," ani Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez.

Sabi ni Rodriguez, posibleng magamit ang DITO para manmanan ng China ang AFP.

"Will we allow this Chinese-backed telecom to enter our camps, and then observe, take pictures of our camps and then be able to get info of what our camps are?" tanong ni Rodriguez.

Sa pahayag naman nitong Miyerkoles, sinabi ng DITO na hindi nila gagamitin ang kanilang pasilidad para makasagap ng mga sensitibong impormasyon mula sa militar.

"DITO Telecommunity guaranteed that its devices, equipment, and structures shall not be used to obtain classified information from the Armed Forces," ani Adel Tamano, DITO Telecommunity chief administrative officer.

Sabi naman ni AFP spokesperson Maj. Gen. Edgard Arevalo, hindi nila hahayaang mangyari ito.

"Naglagay din naman po tayo ng mga kaukulang safeguards. May mga IT and ICT experts din tayo within the Armed Forces na nakakaalam ng ganyang mga bagay. Nag-institute din tayo ng measures upang sa gayon, hindi naman ma-compromise ‘yung matters ng national security."