Bilang ng infectious waste na nahahakot sa mga ospital lumobo

Umaapaw ang push cart na tulak-tulak ng janitor na si Ruel Morales at kaniyang kasama patungo sa segregation facility sa Lung Center of the Philippines.

Ang mga basurang dala nila ay galing sa COVID-19 ward at mga pinaggamitang personal protective equipment (PPE) ng mga pasyente at health workers, pati mga gamit na heringgilya.

Ayon kay Morales, kung dating isa hanggang 2 beses lang, ngayon halos 4 na beses na ang paghakot nila ng basura sa maghapon.

Ayon sa Lung Center of the Philippines, lumobo ang dami ng kanilang infectious waste mula nang magka-pandemya.

"Five to 10 times [ang paglobo] especially among doon sa wards, which are taking care of COVID and suspect cases," ani Lung Center Spokesperson Tony Ramos.

"You don't know who is positive and negative. So every time you go to a patient, palit ka ng PPE, so next patient palit ka na naman tapos palit ka na naman."

Ayon sa Environmental Management Bureau (EMB) ng Department of Environment and Natural Resources, umabot sa 19,000 metric tons ang dami ng medical at infectious waste mula sa health care institutions na na-record ngayong pandemya o mula Abril hanggang Hulyo.

"Definitely, there's an increase kasi, sinasabi naming siguro mga 150 percent or 200 percent," ani Geronimo Romero Sañez, chief ng hazardous waste management ng EMB.

Nababahala naman ang Greenpeace Philippines sa epekto sa kalikasan ng pagdami ng infectious waste.

Hinimok din ng Greenpace ang publiko na gumamit ng reusable PPE, tulad ng face mask na yari sa tela.

Ayon naman kay Sañez, sirain na lang ang PPE sa oras na itatapon.

Samantala, ayon sa Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases, kinakailangan na ang pagsusuot ng face shield sa lahat ng pampublikong lugar.

-- Ulat ni Maan Macapagal, ABS-CBN News