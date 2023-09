Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Sapul sa CCTV ang umano'y pagnanakaw ng motorsiklo sa Sto. Tomas, Barangay Santolan, Pasig City nitong Lunes ng madaling-araw.

Makikita sa CCTV na dahan-dahang inilalabas sa eskinita ang isang motorsiklo habang ang isang lalaki ay tila nagbabantay. Napa-start ang motorsiklo at kinalaunan ay tinulak na ito palabas.

"May isang nag-complain na nawalan daw siya ng motor at nung ni-review niya 'yung CCTV nakita nga niya ito na hila-hila ng 2 lalaki so therafter nag-report siya sa Manggahan police sub-station and then upon inquiry nag-conduct ng initial investigation," sabi ni Police Lieutenant Colonel Gideon Ines, deputy chief ng Pasig City police.

"Nakita ng kapulisan natin 'yung CCTV ni-review nila so agad-agad nagkasa ng follow-up operation," dagdag ni Ines.

Nagkasa ng operasyon ang mga pulis 30 minuto matapos ang insidente at nadiskubre na hindi lang isa kung hindi 3 motorsiklo ang tinangay umano.

Na-tiyempuhan ng mga pulis at miyembro ng SWAT ang 2 lalaki na minamaneho sa Amang Rodriguez Avenue, Barangay Manggahan ang 2 motorskilo. Ang isa sa kanila ay menor de edad umano.

Kinapakpan ang isa sa mga ito at narekober umano ang isang granada, isang kalibre .38 na may 2 bala.

Isiniwalat ng mga lalaki ang dalawa pa nilang kasamahan sa pagtangay sa mga motorsiklo. Kusang sumuko ang ikatlong lalaki kinalaunan.

Naisampa na ang mga pulis sa piskalya ang reklamong paglabag sa RA 1083 o New Anti-Carnapping Law sa mga suspek habang nadagdagan pa ng kasong illegal possession of firearms and explosives in relation to COMELEC Gun ban at section 11 ng Republic Act 9165 o possession of explosives ang isa sa mga suspek.

Ang menor de edad ay nasa Bahay Aruga Pasig Social Welfare and Development, habang ang 2 suspek ay nakakakulong sa Pasig City Police Station habang tinutugis pa ng mga pulis ang isa pang suspek.

