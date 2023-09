Maintenance worker nahulog sa elevator ng gusali

Dead on arrival sa ospital ang 38-anyos na maintenance worker matapos mahulog sa elevator sa pinagtatrabahuang gusali sa Sta. Cruz, Maynila nitong Huwebes ng gabi.

TINGNAN: Patay ang isang maintenance worker matapos mahulog sa elevator ng pinagtatrabahuang gusali sa Sta. Cruz, Maynila, Huwebes ng gabi. (📸: Homicide-MPD) @ABSCBNNews pic.twitter.com/cDIG1PQDE4 — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) September 7, 2023

Base sa salaysay ng mga trabahador, pauwi na ang kasama nilang trabahador na lalaki galing sa ikaapat na palapag ng gusali nang makarinig sila ng malakas na kalabog.

“Sobrang dilim kasi ng elevator, pag silip mo hindi mo makita. Ngayon, tinry nila doon sa lower level, may nakita silang hugis ng tao at ayun tumambad sa kanila na duguan at nakahandusay sa elevator pit,” ayon kay PCpl. Christian Pineda, imbestigador ng Homicide section ng Manila Police District.

Higit sampung taon nang nagtatrabaho sa naturang gusali ang maintenance worker.

Sa imbestigasyon ng pulisya, ang naturang trabahador ang nagkukumpuni ng elevator na may sira na ang pinto.

“Kabisado na niya ‘yung building dun. Ang problema lang po parang napabayaan niya ‘yung part ng freight elevator na nasira ‘yung pintuan. Tapos hindi namo-monitor nung building administration. Wala naman tayong nakitang foul play regarding dun sa insidente,” ani PCpl. Pineda.

“Depensa ng building management ay hindi naman po ‘yun pinapagamit sa mga building tenant nila,” dagdag ni PCpl. Pineda.

Iniimbestigahan pa ng mga awtoridad kung papaano nahulog ang biktima at kung may kapabayaan ba nangyari.

Sumailalim sa autopsy examination ang bangkay nito at kung sakaling magreklamo ang pamilya nito, ay handa naman silang i-assist ng mga pulis.

