Hati ang opinyon ng iba't ibang sektor sa rekomendasyong gawing opsyonal na lang ang pagsusuot ng face mask sa open areas.

Para kay Philippine College of Physicians Immediate Past President Dr. Maricar Limpin, nakakabahalang luwagan na ang pagsuot ng face mask dahil mababa pa ang booster rate ng bansa.

Ayon kay Limpin, dapat mas palakasin pa ang kampanya sa pagbabakuna lalo na sa pagbo-booster shot lalo't hindi nagkokonek ang isinasagawang "PinasLakas" campaign sa publiko.

Giit pa ni Limpin, kung irerekomendang hindi na magsuot ng face mask sa labas, mas mahihirapang makumbinse ang mga taong magpabakuna at mas mahihirapan ang gobyernong kumbinsehing bumalik sa pagsusuot ng face mask kung tumaas muli ang kaso.

"Medyo nakakabahala, kasi syempre alam namin na mababa pa ang booster rates natin ngayon napakababa pa talaga and alam naman din natin na yung policy na ito yung allowing yung pag-alis ng face mask ay maaaring it will encourage complacency doon sa mga health protective measures natin," ani Limpin.

Kung si infectious disease expert Dr. Rontgene Solante naman ang tatanungin, mas mainam kung uutay-utayin ang pagpapatupad nito.

Ayon kay Solante, hindi pa napapanahon ang pagluluwag sa buong bansa bagama't pababa ang COVID-19 cases.

Aniya, dapat ding ibase sa positivity rate at dami ng kaso sa isang lugar kung magpapatupad na ito ng voluntary face mask policy.

Suportado ni Go Negosyo founder Joey Concepcion ang panukala -- pero aniya ay dapat gawing mandatory ang face mask sa mga weorkplace at mga partially enclosed spaces maging sa mga pampublikong sasakyan.

"It's been so many years already and you can see people, Philippines, people are quite careful already, cause they have seen it, while omicron is mild, they still want to protect themselves so they don't get sick and if they do get sick then baka maubos yung sick leaves nila," ani Concepcion.

"Optional use of face mask for outdoor i think is fine and i think you can see very clearly that people are already you know conscious about the risk," dagdag niya.

May verbal approval na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang rekomendasyon ng COVID-19 task force ng bansa pero sinabi ng Department of Health na dapat munang hintayin ng publiko ang executive order na ilalabas ng pangulo patungkol dito.

