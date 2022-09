Kuha ng Bureau of Customs-Davao

MAYNILA – Nasabat ng mga awtoridad ang isang luxury car na ipinuslit sa bansa bilang "automobile parts" sa Davao City.

Ayon sa Bureau of Customs nitong Miyerkoles, na-intercept ang isang puting Porsche 911 GT3 RS matapos ang isang inspection sa Port of Davao noong September 1. May halaga ito na P15.3 milyon.

Nagulat umano ang pulisya sa BOC kaugnay sa isang shipment ng "automobile parts" na kahinahinala.

Nang buksan ang container ng shipment, nakita muna ng mga awtoridad ang ilang mga piyesa ng sasakyan. Pero nadiskubre ang mga itong pantakip lang sa naturang luxury car.

Galing umano ito sa Japan noong Agosto at naka-consign sa isang JJCTD Import and Export Trading Corp.

Ayon sa mga awtoridad, nahainan na ng warrant of seizure and detention ang sasakyan dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act.