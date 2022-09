SINGAPORE - Itinampok ang Itneg weaving o habing Itneg sa idinaos na 3rd Southeast Asian Art Forum 2022 na inilunsad ng Institute of Southeast Asian Arts o ISEAA sa Nanyang Academy of Fine Arts o NAFA sa Singapore noong August 4 hanggang 5, 2022.

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, itinampok ang habing Itneg sa pamamamagitan ng contemporary dance performance na ‘Kathabi’ - nangangahulugan ng paglika ang ‘katha’ habang magtahi naman ang ibig sabihin ng ‘habi.’

Ang Kathabi ay isang multidisciplinary collaboration sa pagitan ng NAFA, University of the Philippines o UP at ng Revival Dye Cooperative ng probinsya ng Abra kung saan nagsagawa rin sila ng karampatang koordinasyon sa mga lider ng indigenous tribes sa nasabing probinsya sa Pilipinas.

Binigyang buhay naman ng dancers na sina Pia Angela Custudio at Sabril Amin ang nasabing Kathabi dance na nagpapakita kung paano nagsimula ang paghahabi ng tribung Itneg. Nakilahok sa dance theater performance na ito ang iba pang staff, students at alumni ng NAFA dance and fashion departments.

Pia Angela Custudio at Sabril Amin habang sumasayaw ng 'Kathabi'

Nakipag-ugnayan din ang NAFA sa mga lider ng Itneg tribe sa Pilipinas para mabuo ang choreography at malikha ang costume design ng performers na ginamitan ng telang tradisyonal na hinabi kabilang na ang tie-dye patterns ng nasabing ethnic group. Pinaghalo naman ng musicians ang mga instrumentong tribal at contemporary sa paglikha ng musika para sa Kathabi dance.

Sa ikatlong edition ng 2-day hybrid forum, binigyang diin ang iba-ibang paraan kung saan ang sining ay maaaring maging pundasyon ng sustainable practices sa Southeast Asia, maging ang kahalagahan ng responsableng global citizenship.

Third Secretary & Vice Consul Joy Anne B. Lai kasama si Cultural and Filipino Relations Officer Ms. Rosellie L. Bantay para sa turn over ng 'Move with Pinas: La Jota Moncadeña' kits kay NAFA Dance Programme Senior Lecturer Dr. Filomar Cortezano Tariao

Bukod sa mga Pilipino, nakilahok din sa ginanap na onsite at online dialogue ng proyekto ang iba pang artists, academic researchers at creative professionals mula sa Southeast Asia patungkol sa papel ng sining, kultura, contemporary practices at edukasyon sa social transformation at sustainability.