Batang Pinoy sa Norway, nakitaan ng pambihirang talino at galing

OSLO - Limang taong gulang palang si Lukas Augustus Nueva, pero nakakitaan na ng galing sa walong wika. Nakakapagsalita siya sa Filipino at Ingles, maging sa Norweigan, French, German, Nihongo Spanish at Portugese.

May kakayahan din siyang sumulat ng alphabet sa Greek, Russian, Norwegian, Ingles at Filipino. Kaya niya ring i-sign language ang bawat alphabet at kaya ring banggitin ang 50 estado ng Estados Unidos.

Kuwento ng mga magulang ng Pinoy wonder boy, walang pormal na nagturo kay Lukas sa karamihan ng kanyang mga nalalaman.

Photo credit: Ana Hazel Nueva

“Nagsimula siyang magbasa ng 2 years old, self-thought lang siya, ayaw na ayaw niyang tinuturuan sya, gusto niyang siya lahat gumagawa,” sabi ni Arra Nueva, ama ni Lukas.

Kaya niya ring bigkasin ang pangalan ng mga planeta at ipaliwanag ang solar system.

‘’Yung una parang solar system lang, parang basic lang, pero nung nagtagal naririnig ko siya pati pangalan ng moons ng planets alam niya,” dagdag ng ama ni Lukas.

Ayon sa ina ni Lukas, napansin nila na sa murang edad, kakaiba ang talas ng memorya ng kanilang bunsong anak.

“One time bago kami matulog, kapag nagpe-pray kami ako muna kasi ‘di pa nila alam, tapos yung pine-pray ko every night ‘tas biglang one night kaya niya na yung sinasabi ko na natandaan niya lahat,” sabi ni Ana Hazel Nueva, ina ni Lukas.

Nakakatuwa ring pakinggan ang kanyang pagkanta ng bahay kubo. Pero kahit matalas ang kanyang memorya, naka-alalay pa rin ang kanyang mga magulang para mas mahasa pa ang talino ng kanilang wonderboy!

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.