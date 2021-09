Timbog ang 2 lalaking nagpuslit umano ng marijuana mula Kalinga papunta sanang Maynila nitong Martes ng umaga, September 7.

Ayon sa Kalinga Police Provincial Office, nakatanggap ng impormasyon ang provincial intelligence unit tungkol sa isang SUV na galing Maynila at manunundo umano ng isang indibidwal na magbibiyahe umano ng marijuana.

Napag-alaman din ng pulisya na ang nasabing indibidwal ay taga-barangay Loccong, bayan ng Tinglayan, Kalinga, at may warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Agad bumuo ng operatiba para hanapin ang sasakyan na namataan naman sa national highway partikular sa Bakras, Bulanao, lungsod ng Tabuk.

Nang maberepika ng mga pulis kung sino ang sakay ng SUV ay nilapitan nila ito para isilbi ang warrant of arrest. Pero biglang nanutok umano ng baril ang lalaki saka nito pinaharurot ang sasakyan.

Nagkaroon ng hot pursuit kung saan nagkapalitan ng putok ang mga pulis at suspek hanggang sa nawalan ng kontrol ang SUV at nahulog sa palayan.

Inaresto ang lalaki na agad dinala sa ospital para magamot ang tinamong tama ng bala.

Arestado rin ang kaniyang kasama na 18-anyos na lalaking taga-Pacak, barangay Agbannawag, Tabuk.

Narekober naman sa loob ng SUV ang 10 marijuana bricks na tumitimbang ng 10 kilo at nagkakahalaga ng P1.2 milyon.

Nakuha rin sa suspek ang isang caliber 9mm na baril, 2 hand grenade, pera, cellphone at bag na naglalamang ng iba’t ibang dokumento.

Inihahanda na ang mga kaukulang reklamo laban sa mga suspek. — May ulat ni Harris Julio

MULA SA ARKIBO

