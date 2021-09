Para maibsan ang dami ng mga pasyente sa mga ospital, nag-aalok ang gobyerno ng home care package para sa mga pasyenteng may mild symptoms ng COVID-19.

Ayon kay Dr. Bernadette Velasco, operations manager ng One Hospital Command Center, nakakatanggap kasi sila ngayon ng 480 hanggang 560 na tawag kada araw kaya nahihirapan din silang makahanap ng mga ospital.

"Mayroon naman po tayong mga ino-offer sa government, may mga home care package, doon po natin sila nire-refer kung kakayanin po talaga sa bahay lang po mag-stay ang pasyente," ani Velasco.

"Pero 'pag emergency cases po talaga, 'yon po talaga 'yong pina-prioritize natin na madala sa hospital. At least man lang ma-stabilize po para gumanda 'yong kondisyon ng pasyente," dagdag ni Velasco.

Nagdagdag din kamakailan ng 80 tao ang One Hospital Command Center para mas madagdagan ang kanilang puwersa.

Ito'y sa gitna ng patuloy na pagkapuno ng mga ospital sa bansa dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Nasa 14 na COVID-19 referral center ngayon sa Pilipinas ang umabot na sa critical level ang utilization rate, base sa pinakahuling datos ng Department of Health.

Isa rito ang Cagayan Valley Medical Center (CVMC) sa Tuguegarao, na nag-abiso kamakilan na full capacity ang kanilang kapasidad.

Umabot na sa 256 ang COVID-19 patients ng naturang ospital, lagpas sa 250 na inilaang kama para sa COVID-19.

Ubos na rin ang kama ng ospital para sa intensive care unit (ICU).

"Kailangan may coordination para alam nila kung may dadatnan silang kama, lalo na 'yong mga critical at severe, kung may datnan silang ICU. Mahirap naman na papasukin sila na wala po ng available na kama," sabi ng hospital chief na si Dr. Glenn Matthew Baggao.

"'Pag mga extreme cases between life and death, 'di namin i-refuse 'yan, gagawan naman ng paraan," dagdag ni Baggao.

Panibagong hamon din umano para sa CVMC ang epekto ng mga bagyo, lalo't marami sa kanilang mga pasyente ang nasa mga tent sa labas ng pasilidad.

Pinapa-reinforce o pinapaigting na rin ng CVMC ang mga tent at gumagawa na umano ng plano sakaling kailanganing ilipat papasok ng ospital ang mga nasa labas.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

