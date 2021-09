Watch more on iWantTFC



MAYNILA — Gaya ng marami, nabulaga din ang ilang alkalde ng Metro Manila sa biglang kambyo ng gobyerno sa bagong quarantine classification na ipapatupad na sana sa Metro Manila ngayong Miyerkoles.

Nakatakda sanang ilipat sa general community quarantine (GCQ) ang NCR kasabay ng pagpapatupad ng "granular lockdown" at alert level system.

Pero dahil di pa plantsado, ipinako muna sa modified enhanced community quarantine ang rehiyon.

"Really the purpose is to limit the confusion, not to confuse the public," depensa ni DILG spokesman Jonathan Malaya.

Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, malinaw naman sa mga mayor na magkakaron ng pagbabago at handa silang sumunod anuman iyon pero sobrang late na daw ng desisyon.

"Una late na sila nag-announce. Pangalawa andami pa ring nalilito dun sa GCQ, GCQ pero alert level 4, MECQ... Ang gulo, ang gulo gulo niya," ani Binay.

Sabi pa ni Binay, di malinaw sa mga mayor ang magiging basehan ng assessment ng DOH kung anong alert level ang ibibigay sa bawat lugar.

Sabi ni vaccine czar Carlito Galvez, kabilang sa dapat plantsahin ay ang kaakibat na security forces na magpapatupad ng bagong protocols ng granular lockdown

"We need more security forces to implement granular lockdown," aniya.

Ang usaping pinansyal na ayuda mula sa national government ay malabo na daw. Food packs ang ipamimigay ng LGU at DSWD sa mga apektado.

Pangako ni Malaya, maaaring lumabas ang guidelines sa bagong sistema sa loob ng 3 araw.

—Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News