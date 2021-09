2 babae na-trap sa rumaragasang ilog sa Antique

Nailigtas ng mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Valderrama ang dalawang babaeng na-trap sa gitna ng rumaragasang tubig sa Cangaranan River sa bahaging sakop ng Barangay Canipayan sa bayan ng Valderrama nitong Miyerkoles.

Ayon sa MDRRMO Valderarrama, patawid ang dalawang babae sa ilog papunta sa isang barangay nang maabutan ng rumaragasang tubig baha matapos bumuhos ang malakas na ulan dala ng bagyong Jolina.

Umabot sa higit pitong oras bago mailigtas ang dalawang babae dahil sa malapad na ilog at malakas na agos ng tubig.

Nakilala ang dalawa na sina Emilda Landiga, 61 taong gulang at Lynica Magbanua, 31 taong gulang.

Gamit ang rescue boat ay matagumpay na nailigtas ng mga awtoridad ang dalawang babae at kaagad na binigyan ng paunang lunas bago pinauwi sa kani-kanilang tahanan.

- ulat ni Rolen Escaniel