MAYNILA—Aabot sa 16 na barangay ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Jolina sa bayan ng Boac, Marinduque.

Kabilang dito ang mga barangay ng Bunganay, Tabigue, Maybo, Pawa at Laylay, ayon kay Boac Mayor Armi Carrion.

"Kami po talaga ay dinali ng bagyo. Nadali po kami ng bagyo," aniya sa panayam sa Teleradyo Miyerkoles.

Sa kasalukuyan, nasa 174 katao na nakatira malapit sa ilog at dagat ang ini-evacuate ng lokal na pamahalaan, dagdag ni Carrion.

Pinaghihiwalay rin ng Boac LGU ang evacuees para matiyak na nasusunod ang health protocols laban sa COVID-19. Ang ilan ay nasa private houses at barangay halls.

"Naghahanda na po ang munisipyo na kami po ay magbibigay ng ayuda sa lahat po ng affected families," ani Carrion.

Sa lakas ng hangin at ulan na dala ng bagyo, naniniwala ang alkalde na maraming kabahayan at pananim ang nasalanta. Wala pa ring kuryente sa lungsod.

Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa buong lalawigan ng Marinduque.

Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Severe Tropical Storm Jolina sa karagatan ng San Juan, Batangas. May taglay itong lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at pagbugso na 115 kph.