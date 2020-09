Random checkpoints ilalagay sa Metro Manila kapag curfew para iwas-aksidente

MAYNILA - Paiigtingin ng mga awtoridad ang mga checkpoint sa Metro Manila para maiwasan ang mga aksidente at mahuli ang mga nagmamaneho nang lasing.

Ani Metropolitan Manila Development Authority General Manager Jojo Garcia, maglalatag sila ng mga random o biglaang checkpoint kapag oras na ng curfew.

“Magkakaroon ng mga random checkpoints during curfew hours, diyan din iche-check kung kayo ay nakainom, at 'pag kayo ay nagka-damage to property puwede kayo i-check kaagad," ani Garcia.

Sa datos ng MMDA, mahigit 31,811 ang naitalang aksidente sa buong Metro Manila mula Enero hanggang Agosto. Sa datos, 136 na ang namatay.

Katumbas ito ng limang aksidente kada oras, ayon sa Highway Patrol Group, at nasa 100 ang sumalpok sa mga inilagay na concrete barriers sa gitna ng EDSA ngayong iniba ang bus stops sa gitna ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) quarantine.

"[Kapag nababangga] 'yung mga barricade, nababayaran lang, nagmumulta lang. So puwede kasing kasuhan 'yon. Reckless imprudence resulting to damage to properties," ani HPG chief Brig. Gen. Eliseo Cruz.

Sa datos, Quezon City ang pinakamaraming naitalang aksidente, na may 10,979 insidente. Pangalawa naman ang Maynila na may 3,349 insidente, at pangatlo ang Makati na may 2,430 insidente.

Napag-alaman din ng mga awtoridad na maituturing na "multiple violator" ang nasa 10,000 nasangkot sa mga aksidente. Aabot naman sa 2,000 ang pinasususpinde na ang lisensiya.

Ipapa-calibrate na rin ng MMDA, Land Transportation Office (LTO) at HPG ang kanilang mga breathalyzer para mahuli ang mga nagmamaneho nang lasing.

— Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News