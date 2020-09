Pinoy sa UAE ibinahagi ang pinagdaanan sa COVID-19 vaccine clinical trial

Sumali si Jeffrey Barra, isang Pinoy sa United Arab Emirates, sa phase 3 clinical trial ng bakuna kontra COVID-19 mula China. ABS-CBN News

Buong tapang na inilaan ng isang overseas Filipino worker sa United Arab Emirates ang kaniyang sarili para masubukan ang isang bakuna laban sa bagong coronavirus.

Isa si Jeffrey Barra sa 15,000 sa UAE na sumali sa phase 3 clinical trial ng bakuna mula China, na nakikitang susi kontra COVID-19.

Aminado si Barra na noong una ay nag-alinlangan siya pero mas nanaig umano ang kagustuhan niyang manumbalik ang dating pamumuhay ng mga tao sa buong mundo, kahit pa ibig sabihin nito ay isusugal niya ang kaniyang kalusugan.

"Bago ako mag volunteer, humingi muna ako ng permiso sa wife ko tsaka mother ko. Una, ayaw nila kasi nga bago nga ito, baka mamaya may mangyari sa akin," ani Barra sa panayam ng ABS-CBN News.

"Confident din naman ako sa sarili ko na healthy ako, kasi nga gusto ko talaga tumulong," aniya.

Bago naturukan ng bakuna, dumaan muna si Barra sa ilang stages.

Una ay inalam muna ang kaniyang taas, timbang at blood pressure. Matapos nito, ipinaliwanag sa kaniya ng doktor kung ano ang ituturok na bakuna.

Aalamin din kung may iba siyang sakit at kung may allergy siya sa mga gamot.

Kinuhanan din siya ng blood sample at isinailalim sa PCR test. Kailangan kasi umanong negatibo sa COVID ang isang volunteer.

Matapos nito'y tinurukan na siya ng bakuna at inobserbahan bago tuluyang pinauwi.

Halos 2 linggo na mula nang turukan si Barra ng bakuna laban sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, at wala naman siyang nararamdamang masamang epekto.

"Wala naman akong naramdaman na bago. Normal na normal ako," ani Barra.

Ikinuwento ni Barra na lahat ng nag-volunteer na magpabakuna ay may diary, kung saan inilalagay nila kung nakararanas ba sila ng sintomas.

"May tiwala ako sa initiative ng UAE government. Hindi ako nagdududa," dagdag niya.

Apatnapu't siyam na araw na babantayan ng pamahalaan ng UAE si Barra. Sa susunod na linggo, muli siyang babalik sa testing facility para makatanggap ng pangalawang dose ng bakuna.

Sa Pilipinas, wala pang petsa kung kailan maisasagawa ang clinical trial ng bakuna mula Russia.

Ayon sa Department of Health, matapos lumabas ang report ng isang medical journal tungkol sa phase 1 at 2 ng clinical trial ng bakuna, nakapagpasa na ng mga komento ang vaccine experts panel.

Ayon sa DOH, prayoridad sa mga gagawing clinical trial ang kalusugan ng mga Pilipino.

"Lahat ng clinical trials na gagawin dito... will go through regulatory process and another layer, notifying DOH," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"It is the objective of government that we will be informed of all of these independent trials so that we can properly monitor and ensure that all of these vaccines that will be used for clinical trials here in the country would be safe for all of our population," dagdag ni Vergeire.

Para kay Barra, gumaan ang kaniyang pakiramdam dahil sa dami ng mga Pilipino nurse na bahagi din ng trial.

Habang itinuturok ang bakuna sa kaniyang katawan, iisa lang umano ang nasa isip niya.

"Ang gusto ko lang talaga bumalik sa dating pamumuhay. Kasi kung walang magsisimula, sino?" ani Barra.

Kung magtagumpay ang phase 3 ng kahit anong bakuna, matatalo ang COVID-19 at makababalik sa dating paraan ng pamumuhay.

Pero habang hinihintay pa lang itong mangyari, nariyan ang mga tulad ni Barra na puwedeng paghugutan ng panibagong pag-asa. Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News