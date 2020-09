Mangangalakal ng basura, patay sa pananaksak sa Makati

MAYNILA - Patay ang isang lalaki matapos masaksak umano ng nakaaway na kakilala sa Bgy. Guadalupe Nuevo, Makati Lunes ng gabi.

Natagpuang nakahandusay sa kalye sa kanto ng Yabut at Orense St. ang biktima, na tinatayang nasa edad 30 hanggang 35.

Nakasuot siya ng t-shirt, shorts, tsinelas at sombrero.

Mangangalakal ng basura, patay sa pananaksak sa Guadalupe Nuevo, Makati City (📸: JR Celon) pic.twitter.com/OlhUHWxkps — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) September 7, 2020

Kinilala siya ng pulis sa alyas na Nelson, isang mangangalakal ng basura sa lugar pero hindi tagaroon.

Ayon kay Police Chief MSgt. Rico Caramat ng MPS Homicide Section, may tama ng saksak si Nelson sa likod ng kanang tainga at may tanda ng pamamalo sa ulo.

Tinuturong nanaksak ang kapwa mangangalakal na si alyas Bunso na namataang umalis sa crime scene ng kasamahang nakakita sa katawan ni Nelson bandang alas-10 ng gabi.

Ayon kay Caramat, nakita pang nagsasagutan sina Nelson at Bunso isang oras bago nadiskubre ang bangkay ng biktima.

Pinaghahanap na ang suspek at inaalam pa ang motibo sa krimen.