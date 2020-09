Ilang residente sa paligid ng Manila Bay may agam-agam sa 'white sand' project

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Sa gitna ng batikos sa ginagawang pagtatambak ng pinulbos na dolomite sa bahagi ng Manila Bay para umano magmukha itong "white sand" ala Boracay, marami ang may agam-agam sa maaaring epekto nito sa kalusugan.

Noong Lunes kasi, sinabi ng Department of Health (DOH) na ang paglanghap ng dolomite dust ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit.

Dinurog na dolomite rock ang ginamit bilang artificial white sand sa Manila Bay, na bahagi ng P389 milyon na anila'y beach nourishment project, ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Sa tabi ng US Embassy ang bahagi ng Manila Bay na tinatambakan ngayon ng pinulbos na dolomite para ilatag sa coastal area pero halos wala pang isang kilometro ang layo nito sa tila dagat ng mga basura.

Para sa lolong si Sixto Abito, na nakatira malapit sa Manila Bay, hindi na dapat pang pag-aksayahan ng pondo ang proyekto lalo't nasa gitna ang Pilipinas ng pandemya.

"Balewala lang 'yan. Useless lang 'yan kasi di naman bato ang itinambak dyan kagaya dito eh," aniya.

Para naman sa iba, nangangamba sila na baka makasama sa kalusugan nila ang paglanghap sa buhangin.

"Syempre takot ang tao dito. Bakit ganun imbes na amoy dagat, iba ang nalalanghap nila, 'yun pang nakakasama," ani alyas "Ces."

Pero nitong Martes, nilinaw ng DOH na ang proseso ng pagpulbos ng dolomite ang delikadong malanghap.

"Ito pong proseso ng pagka-crush ng dolomite, dun po tayo nagkakaroon ng hazardous event or effects sa katawan. As long as it is processed already, hindi na po ganun ang kaniyang epekto sa mga population o sa mga tao," ani DOH Undersecretary at spokesperson Maria Rosario Vergeire sa TeleRadyo.

Sa Setyembre 19 inaasahang matatapos ang paglalatag ng puting buhangin sa Manila Bay. —May ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News