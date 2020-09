DOH hindi pa makumpirmang napatag na ang COVID-19 'curve'

MAYNILA — Hindi pa kumbinsido ang Department of Health na tuluyan nang na-flatten o napatag ang COVID-19 curve ng Pilipinas, tulad ng sinabi ng mga eksperto mula sa University of the Philippines (UP).

Nauna nang sinabi ng OCTA Research group na nakikita na rin nila ang unti-unting pagbagal ng outbreak sa Pilipinas. Ayon kay UP professor at OCTA Research fellow Guido David, bumaba na sa 0.94 ang reproduction rate ng coronavirus o iyong tinatawag na "R-naught."

Pero sabi sa TeleRadyo ni DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire nitong Martes, kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para makumpirmang napatag na nga ang curve.



Totoo aniyang bumaba na ang COVID-19 cases nitong mga nakalipas na araw pero nililinaw ng DOH na nakabase lang ang datos sa submissions ng kanilang disease reporting units.

Bukod aniya sa pagbaba ng kaso, mahalaga ring tingnan kung nakakaagapay ang health care system sa mas mahabang panahon.

"With this prediction or forecast of the UP OCTA, kami po ay bukas naman sa lahat ng mga estimates na ito. Amin pong ginagamit ding para gabay sa ahensiya. Pero ang sa amin po, we like to monitor and further study the situation," ani Vergeire.

"But we cannot really confirm yet na ito na po talaga ang sinasabing flattening of the curve," dagdag niya.

Sa huling tala ng DOH nitong Martes, 241,987 na ang COVID-19 cases sa Pilipinas, 3,916 dito ang nasawi, habang 185,178 ang nakarekober.