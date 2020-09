'Di ba unfair para sa Pilipinas?': Kampo ni Laude nabigla sa Pemberton pardon

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA (UPDATE) - Nabigla ang kampo ni Jennifer Laude sa paggawad ni Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, ang sundalong na-convict sa pagpatay sa transpinay, at sa basehan na hindi naging patas ang trato sa dayuhang sundalo.

Sa paggawad ng absolute pardon, nawawala ang criminal liability ng na-convict at bumabalik ang kaniyang civil at political rights. Nangangahulugan din ito na maaari nang bumalik sa Amerika ang sundalo matapos ang higit 5 taon sa piitan.

Ayon kay Virginia Suarez, ang abogado ng mga Laude, marami ang mas karapat-dapat na mabigyan ng pardon kaysa kay Pemberton.

Maaalala na sa kaniyang televised speech noong Lunes, ipinaliwanag ni Duterte na wala ring kasalanan si Pemberton kung walang naitalang record ng kaniyang naging asal sa loob ng kulungan kaugnay ng kinukuwestiyong good conduct time allowance (GCTA).

Nauna nang pinayagan ng korte na maagang mapalaya si Pemberton dahil sa umano'y mabuting asal sa piitan — bagay na inalmahan ng pamilya Laude at plano rin sanang kontrahin ng Department of Justice.

Natagpuan ang katawan ni Laude sa banyo ng isang hotel sa Olongapo City, kung saan nag-check-in ito kasama si Pemberton, noong Oktubre 2014. Sa paglilitis ng kaso, inamin ni Pemberton na nasakal niya si Laude nang malamang ito ay may male genitalia matapos ang isang intimate act. Hinatulan ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong si Pemberton noong December 2015.

Nakapagsilbi na si Pemberton ng suma total na 3,690 araw ng pagkakakulong o higit ilang araw sa 10 taon, kabilang ang 2,142 araw ng pagkakapiit at 1,548 araw sa ilalim ng GCTA, ayon sa kautusan ng Olongapo City Regional Trial Court.

Kung bibilangin, sa darating na Oktubre ang ika-6 na taon mula ang pagpaslang kay Laude.

Nakapiit sa ngayon sa isang pasilidad sa Camp Aguinaldo si Pemberton, alinsunod sa Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika.

Giit ni Suarez, malinaw na hindi napunta sa kustodiya ng Pilipinas si Pemberton at napiit pa sa isang “privileged facility” sa Camp Aguinaldo kahit may utos ang korte na ilagay siya sa ordinaryong kulungan.

“Sa simula't simula, ni hindi nagkaroon, hindi nakuha ng Pilipinas ang custody kay Pemberton. Hindi ba 'yun unfair para sa Pilipinas para ngayon sabihin niya (Pangulong Rodrigo Duterte) na unfair kay Pemberton?”

Noong Lunes sinabi ni Pangulong Duterte na nagdesisyon siyang bigyan ng absolute pardon si Pemberton dahil hindi umano naging patas ang pagtrato dito.

Noong nakaraang linggo naman, naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Laude para tutulan ang pasya ng korte sa Olongapo na payagang mapalaya si Pemberton.

'NAISAHAN TAYO'

Para kay National Union of People’s Lawyers’ president Edre Olalia, "mooted" o napawalang-bisa ang mga tanong na may kinalaman sa pasya ng korte sa pagpapalaya kay Pemberton.

"Hinila 'yung rug under our feet, ika nga. Mooted na. Wala nang saysay. Tinapos lahat ng pagtatalo at mga debate. Nag-apply ba ang GCTA? Custody ba? Jurisdiction? Wala na ‘yan. Isang iglap lang tapos na kaagad," ani Olalia.

At para kay Olalia, "naisahan" ang taumbayan sa naging pasya sa kaso.

"Sa simpleng pananalita, parang naisahan na naman tayo. Kung babaybayin mo 'yung mga nangyari, nag-withdraw ng appeal tapos biglang mayroong balitang ire-release, nag-compute na, ire-release na sana kung ‘di nagpa-file ng motion for [reconsideration] at ‘di umalma ang taong bayan,” aniya.

Nasa desisyon ng Pangulo kung kanino siya maggagawad ng pardon, ayon kay Olalia, pero hindi dumaan sa regular na proseso ang pagbibigay nito kay Pemberton.

"Kung lalabas diyan walang application, walang prosesong dinaanan sa Boards of Pardon and Parole, extraordinary 'yung nangyari,” ani Olalia.

"It’s a bad precedent, lalo pag kung ilugar mo ano ba ang nangyari, sino ba ang biktima, ano ba ang nasa likod nito bakit bigla-bigla na lang inunahan. Bakit ‘di na lang pinabayaan? Ibig bang sabihin natatakot sila na ‘di mapapalaya dahil nagkamali dahil mali ang proseso o mayroon bang kapalit? 'Yun ang tanong ng marami sa atin,” dagdag niya.

PALAISIPAN?

Iginiit din ni Olalia na tila may "pagpihit" ang gobyerno sa Estados Unidos matapos nitong "isubsob" ang pagtutok sa relasyon sa Tsina.

“Nasa area ng espekulasyon dahil hindi naman natin mababasa ang kaisipan ng ating Pangulo o ng ating mga government officials pero 'pag pinagdugtong-dugtong mo lalo na 'yung timeline, lalo na 'yung ano ba 'yung relasyon natin sa Estados Unidos bakit parang may pihit? Dati-rati subsob sa Tsina ngayon dahan dahan na naman na medyo nakikipag-balikatan sa Estados Unidos," ani Olalia.

Kumbinsido naman ang kampo ni Laude na malakas ang dikta ng Amerika sa pagpapalaya kay Pemberton kaya malinaw sa iginawad na pardon na namayani pa rin ang interes ng mga dayuhan.

Ayon kay Suarez, kita sa nangyari na "malinaw na hindi pantay [ang] relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika at may problema sa paano nag-iisip ang maraming pulitiko na laging nagbibigay proteksyon sa interes ng dayuhan, hindi ng mamamayang Pilipino."

"At 'yun ang nakakalungkot para i-kompromiso ang ating hustisya, para ikompromiso ang ating demokrasya,” dagdag niya.

Una na ring binatikos ng mga rights groups ang pasya ni Duterte na itinuring nilang "pagtataksil" sa bansa.

Ikinagulat naman ng abogado ni Pemberton ang naging basehan sa pagpapalaya sa kliyente nito. Aniya, hindi sila nag-apply para sa pardon.

"I didn’t know that any was forthcoming or that anybody filed an application for pardon in his behalf," ayon sa abogadong si Rowena Flores.

Ikinatuwa naman ng kaniyang kliyente ang balita, dagdag niya.

"He’s like a sort of teenager when it comes to talking and he wouldn’t really tell you long sentences and he wouldn’t discuss in details his emotions, but I could hear that he’s very happy from his voice," ani Flores.

-- May ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News