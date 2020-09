Basura sa QC creek, inanod, nagdulot ng pagbaha sa ilang bahay

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Umagos sa Talayan Creek sa Quezon City ang tone-toneladang basura na naanod papunta sa ilang mga kabahayan.

Lumagpas sa taas ng creek ang tubig-baha nang bumuhos ang malakas na pag-ulan sa lugar, hapon ng Lunes.

Tanghali nitong Martes ay tinatayang nasa anim na truck na ng basura ang natanggal mula sa naturang creek.

Isa sa mga naapektuhan si Ofelia Vargas, na hindi matapos-tapos sa paglilinis ng bakuran sa dami ng basura.

"Nakakapagod na! talagang nakakapagod po. Lalo na 'yung maglinis. Anong oras na kami kagabi natulog, mag-aalas-2 nang madaling araw kasi nga hinintay pa namin humupa," ani Vargas.

Karamihan sa mga nakuhang basura sa naturang creek ay mga plastic, styrofoam na pinaglagyan ng pagkain, plastic cups, mga bote na pinag-inuman.

Kapag bumaha sa daluyan ng creek ang mga ito, posibleng magdulot ang mga ito ng mataas na pagbaha.

Nanggaling sa mga matataas na lugar sa Quezon City ang mga basura sa creek.

Natatamaan din dito ang mga informal settler tulad ni Josephine Gabelo, na matagal nang naghihintay ng paglilipatan.

Umaagos kasi mismo sa loob ng kanilang bahay ang basura.

"'Yung iba sinusunog po. 'Yung iba, diretso na lang po… Ipinapaagos na lang po 'pag malakas 'yung tubig. Pero pag ganyan po hindi naman kami nagtatapon, kapag bumara kami rin naman po maapektuhan,” ani Gabelo.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, ganito ang sitwasyon lalo na kapag tag-ulan.

"It is frustrating… Totally frustrating. Iiwan mo 'yan ng ala-5 ng hapon na malinis at walang basura. Pero kapag umulan, kinaumagahan ganyan na po ang tatambak sa mga creeks po natin. Talayan creek pa lang po 'yan. We have hundreds of creeks in Metro Manila,” ani MMDA spokeswoman Celine Pialago.

Isa lang ang Talayan creek sa higit 100 estero na binabantayan ng MMDA sa Metro Manila.

