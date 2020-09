ALAMIN: Ano ang epekto ng absolute pardon sa isang convict

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Sa pamamagitan ng isang "absolute pardon," tinuldukan na noong Lunes ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bangayan kung dapat na bang mapalaya si US Marine Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton matapos ang pagpaslang nito sa transpinay na si Jennifer Laude noong 2014.

Ang absolute pardon ay isa sa mga paraan para tuluyan nang mabura ang parusa sa krimeng nagawa sa ilalim ng batas.

Maibabalik nito ang civil at political rights ng isang convict gaya ng nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada, na nakatakbo pang mayor ng Maynila matapos bigyan ng pardon sa kanyang plunder conviction.

"The crime is not erased but the criminal liability is erased... So tapos na kumbaga 'yung kanyang criminal liability, and he is considered as a free man," paliwanag ni Justice Undersecretary Markk Perete.

Pero ang tanong ng marami, puwede bang bigyan ng absolute pardon si Pemberton kung hindi naman siya nag-apply, base na rin sa mga pahayag ng kaniyang abogado at ng US Embassy?

Inamin ni Justice Secretary Menardo Guevarra na ang normal na proseso ay dumadaan sa Board of Pardons and Parole, at ang Department of Justice ang mag-eendorso sa Pangulo.

Pero aniya, wala umanong makakapigil sa Pangulo kung siya na mismo ang kikilos para gamitin ang kanyang kapangyarihan sa ilalim ng Saligang Batas.

Malawak kasi ang kapangyarihan ng isang pangulo sa paggawad ng pardon.

Ayon sa criminal law expert na si Ted Te, mahirap itong kuwestiyunin sa korte.

"The president doesn't even need a reason to pardon someone. It's the ultimate act of grace by the president under the constitution. So technically he doesn't need a reason," ani Te.

Pero maituturing umano ang pardon kay Pemberton na isang dagok sa adbokasiya ng human rights at maging sa Visiting Forces Agreement (VFA).

"It's basically a setback because the conviction of Pemberton in this case was made under the auspices of VFA. US didn't assert jurisdiction so Philippines took over trial. The only thing US requested was custodial detention after conviction," ani Te.

Babala pa niya, maaari itong mauwi sa pagkaka-pardon ng iba pang mga personalidad.

Hinihintay na lang ng Bureau of Corrections na matanggap ang kopya ng pardon bago simulan ang proseso sa paglaya ni Pemberton.

Umaasa ang abogado ni Pemberton na makakalabas na ang US Marine bago mag-Biyernes, matapos ang anim na taon sa kulungan, o kulang 4 na taon sa kaniyang orihinal na 10 taong sentensiya.