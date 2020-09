8 timbog sa pagawaan umano ng fake travel authority, swab test results sa Maynila

MAYNILA - Sinalakay ng pulisya nitong Lunes ang isang pwesto sa Mendoza St. sa Sta. Cruz, Maynila na itinuturong pagawaan ng mga pekeng dokumento.

Aakalaing bentahan lang ito ng motorcycle accessories pero nakatago ang isang kwarto kung saan nakalagay mga computer at printer.

Ikinasa ang entrapment operation kung saan nagpanggap ang isang pulis na magpapagawa ng travel authority na sa PNP lang dapat nakukuha.

Nasa P500 ang singil sa nasabing dokumento.

Arestado ang 8 suspek na inabutan doong gumagawa pa ng iba’t ibang klase ng mga dokumento tulad ng rapid at swab test results, NBI at police clearance, transcript of records mula sa eskwelahan, at mga dokumentong galing sa Land Transportation Office tulad ng OR/CR ng sasakyan at driver’s license.

Ayon kay Manila Police District Station 3 Commander LtCol. John Guiagui, may mga sumbong na tungkol sa iligal na aktibidad sa lugar kaya nila natunton ito.

Noong nakaraang linggo, isa ring pagawaan ng mga pekeng quarantine pass at iba pang dokumento ang ni-raid din sa Sta. Cruz.

Kakasuhan ng falsification and use of falsified document ang mga suspek.