4 Nigerian dawit sa pag-hack, pagnanakaw sa bangko

MAYNILA — Apat na Nigerians ang inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) dahil umano sa pagha-hack sa computer system ng isang bangko at pagtangay sa milyon-milyong pera doon.

Sa bisa ng isang search warrant, inaresto ng NBI Cycbercrime Division ang mga suspek sa kanilang tinutuluyan sa Muntinlupa.

Sa kanila kasi na-trace ang hacking na ginawa sa isang bangko na natangayan ng higit P100 milyon.

"Medyo complicated ang international syndicate, to the point na pinag-aaralan nila yung system flaws. Pag nakita nila ang weakness, doon sila nagte-take advantage," ani NBI Cybercrime Division chief Vic Lorenzo.

Inamin naman ni alyas "Tina," nobya ng isa sa mga suspek, na ginamit ang kanyang account para i-deposit at mag-withdraw ng pera na ninanakaw ng sindikato.

Mula noong Hunyo, P2 milyon ang na-withdraw niya na inutos umano ng nobyo. Pero ang sabi sa kanya, pang tuition daw ang pera.

"Ang sabi niya galing daw yon sa kapatid niya," ani Tina.

Nabawi sa mga suspek ay mga blankong ATM card at bank receipts.

Itinanggi naman nila ang mga paratang.

Mga estudyante raw sila rito at walang alam tungkol sa pagha-hack. Donasyon din daw ang perang pina-withdraw nila kay Tina.

"That was a contribution from the Nigerian student community," ayon sa isa sa mga suspek.

Pero sabi ng NBI, modus lamang ito ng mga kawatan.

"Cover story nila estudyante sila pero actually mga IT expert sila," sabi ni Lorenzo.

Kulong ang apat sa paglabag sa Access Device Law, Anti-Cybercrime law at falsification of public documents.