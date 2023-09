Malinis, detalyado, at magaan sa mata ang handwritten study notes ng isang estudyante sa Tondo, Manila kaya naman nagmistulang printed mula sa kompyuter ang mga ito.

Kinagiliwan sa social media platform na "X" (dating Twitter) ang study notes ni Vernice Gabriele Seda-Club dahil sa malinis at maayos na pagsusulat niya.

2 days of suspension + weekends got me.... 🫨🫨 pic.twitter.com/YphaCUhvPy — gab ★ dml (@harts4gabb) September 3, 2023

Ani Club, isang grade 12 student sa Holy Child Catholic School sa Tondo, planado na niya ang goals niya sa academic year na ito. Kaya naman habang magkakasunod na araw na suspendido ang mga klase noong nakaraang linggo, naisipan niyang gumawa na lang ng study notes mula sa mga subject nila na biology, literature, at Filipino.

“Dahil sa masamang panahon, 2 araw na-suspend ang klase namin at ako kasi ‘yung tipo ng estudyante na naa-anxious kapag hindi ako nakakagawa ng activities para sa school. Mahalaga ‘yung oras sa ’kin kaya mas pinipili ko na gamitin ‘yon sa mga makabuluhang bagay katulad ng pag-aaral,” sabi niya sa ABS-CBN News.

Bata pa lang si Club, nahiligan niya na ang pagsusulat. Inspirasyon niya ang istilo na detalyado at organisadong sulat-kamay ng kanyang ina na teacher sa public school.

Para sa kanya, mas gusto niya ang handwritten notes kaysa mga printed mula sa kompyuter dahil mas nakakatulong ito sa kanya bilang motivation sa pag-aaral.



“As I write my notes, nare-retain, mas nagsi-sink-in po ‘yong mga information sa isip ko. Parang ipa-polish ko na lang pero dapat po organized and clean, mas ginaganahan po akong mag-aral kasi maayos ‘yong notes ko,” sabi ng estudyante.

Larawan mula kay Vernice Gabriele Seda-Club Larawan mula kay Vernice Gabriele Seda-Club Larawan mula kay Vernice Gabriele Seda-Club Larawan mula kay Vernice Gabriele Seda-Club Larawan mula kay Vernice Gabriele Seda-Club

Bukod sa study notes, hilig rin ni Club ang calligraphy. Kwento niya, kapag may free time sa klase ay sinusubukan niya gumawa ng calligraphy gamit ang anumang ballpen na mayroon siya.

Maraming netizen ang pumuri sa sulat-kamay ni Club. Komento ng isa, “Kung ganito ka-ganda handwriting ko, sisipagin siguro ako gumawa nang maayos na notes.”

Tip naman ni Club para sa magandang sulat-kamay, “Relax lang sa pagsusulat."

Aniya, hindi kailangang mamahalin ang panulat na gamit, basta “quality” ang ballpen o marker ay pwede na. Kailangan lang rin na magpraktis at alamin kung ano ang iyong istilo at paano ito mai-improve.

Ngayong Grade 12 na si Club, gusto niyang kumuha ng kursong medical technology sa kolehiyo at magtapos bilang doktor balang araw.

Payo niya sa mga kapwa estudyante para maging successful sa pag-aaral ay magsikap sa pagsusulat ng notes. Aniya, ”Mas magiging prepared tayo in attending our classes, and makakapag-participate tayo when it comes to class discussions.”