MANILA — Sinalakay ng mga pulis ang ilegal na pasugalan sa loob ng isang salon sa Bayview Drive, Tambo, Parañaque City kung saan naaresto ang 11 Chinese nationals at 3 Pinoy nitong Lunes ng gabi.

Ayon kay PLtCol. Jolet Guevara, hepe ng District Special Operations Unit (DSOU) ng Southern Police District, may nagtimbre sa kanila na may nagpapatakbo umano ng ilegal na pasugalan sa loob ng establisimyento.

“Pagdating sa area, ang cover nila sa harapan po ay salon pero pagpasok niyo po, nandoon po makikita na ‘yung malaking area na puno po ng machines na tinatawag nating fish table game,” ani Guevara.

“Para lang po siya nasa arcade po, ‘yung nanghuhuli ng isda then the corresponding points equivalent to money. So tataya po sila ng token tapos pagkalabas ng pera, ika-cash out ng Philippine money. Per token is P1,000 ang value. Though gumagamit po ng machine, malaki po ‘yung mga tayaan nila ng pera. Malinaw po na ito’y illegal gambling,” dagdag ni Guevara.

Inabutan ng mga operatiba ng DSOU-SPD at ng Tambo Police Substation 2 ang 13 indibidwal na naglalaro sa pasugalan at 1 bodyguard umano ng Chinese na may bitbit na baril.

“Upon verification po sa baril, under po sa isang security agency. But during the operation, ‘yung taong may baril ay hindi po nakauniporme at wala pong legal na dokumentong pinakita,” sabi ni Guevara.

Napag-alaman din na walang mga kaukulang permit tulad ng business permit ang nasabing salon na halos dalawang buwan nang nag-o-operate.

Nitong Miyerkules, sinampahan na ang 13 suspek ng reklamong paglabag sa Anti-Illegal Gambling Law habang. Inireklamo rin ng paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Omnibus Election Code ang Pilipinong nakuhanan ng baril.

Patuloy ang follow-up operation ng mga awtoridad para mahanap ang may-ari o operator na napag-alamang may iba pang ilegal na pasugalan sa lugar.