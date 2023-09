MAYNILA — Tumaas ang bilang ng mga sasakyang dumadaan sa Katipunan Avenue sa Quezon City simula nang magbalik-eskwela, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Nagsagawa ng inspeksyon ang MMDA sa Katipunan Avenue ngayong umaga ng Huwebes para makita ang lagay ng trapiko sa lugar, lalo na tuwing morning rush hour.

"Na-obserbahan namin nitong pasukan na gumagrabe ang traffic congestion, nandito tayo pinag-aaralan natin para kahit papaano despite of talagang malaking volume ng mga sasakyan, pinag-aaralan natin kahit papaano mababawas ang congestion especially during rush hour," sabi ni MMDA General Manager Procopio Lipana.

"After this, gagawa tayo ng adjustment sa ating traffic management team sa area," dagdag niya.

Ani Lipana, sa southbound lane pa lang ng kalsada, 32 porsiyento na ang itinaas sa bilang ng mga sasakyan tuwing rush hour sa umaga habang 24 porsiyento sa rush hour sa hapon.

Ibig sabihin, ayon sa MMDA, mula sa dating 4,498 na mga sasakyang dumadaan sa Katipunan Avenue tuwing morning rush hour noong Mayo, tumaas na sa 6,636 ang bilang ng mga sasakyan noong Agosto.

Umakyat na rin sa 5,697 ang bilang ng mga sasakyan na bumabaybay sa nasabing kalsada tuwing afternoon rush hour, mula sa 4,306 na mga sasakyang dumadaan doon noong Mayo.

Dagdag ng MMDA, isa sa dahilan ng traffic sa lugar ang mga sasakyan na pumapasok sa dalawang malalaking paaralan sa Katipunan Avenue.

"Alam naman natin ang estudyante dito halos 10,000 halos lahat na 'yan ay may sasakyan," sabi ni Lipana.

Planong maglagay ng karagdagang MMDA traffic enforcers sa lugar para mabantayan ang traffic at masiguradong susunod sa designated lanes ang mga sasakyan na papasok o palabas sa mga eskuwelahan sa lugar.

Imbes kasi na 2 lanes ay nagiging 3 lanes umano ang pila ng mga sasakyan papasok o palabas ng mga eskwelahan, na nagdudulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko dito.

Nakipag-ugnayan na rin ang MMDA sa pamunuan ng 2 paaralan sa lugar para masolusyunan ang traffic.

"'Yung sa gate 2 galing from Marikina may service road dun, may entrance for pedestrians. Titingnan if magagawan ng paraan na makapasok ang mga sasakyan," sabi ni Lipana.

