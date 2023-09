4 na magkakalapit na ipo-ipo namataan sa Bohol

Video mula kay Welfrey Balaba

Apat na magkakalapit na ipo-ipo o waterspout ang pumukaw ng atensyon ng mga residente sa Garcia Hernandez, Bohol.

Kuwento ni Welfrey Balaba, malakas ang ulan sa lugar nang mamataan niya ang mga ipo-ipo na nawala rin matapos ang ilang minuto.

Maaaring mabuo ang mga waterspout kapag malakas ang thunderstorm, ayon kay Jhomer Eclarino, hepe ng PAGASA-Visayas weather forecasting division.

“Cause ng localized thunderstorm ay 'pag ilan days na mainit, then ma-develop ang mga convective clouds,” paliwanag niya.

He also said that there can be multiple waterspouts at one time especially if the thunderstorm is wide in coverage.

Dagdag niya, maaaring magkaroon ng ilang ipo-ipo sa iisang lugar kung malawak ang sakop ng thunderstorm.

— Ulat ni Annie Perez

