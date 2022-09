Pinoy, bida sa Aladdin musical sa Germany

STUTTGART - Unang sabak pa lang sa Disney hit movie-turned musical na Aladdin, pasok agad sa title role ang Pinoy na si Edwin Parzefall.

Second cover siya bilang Aladdin at first cast bilang Omar, ang kaibigan ng karakter niyang si Aladdin. Gumaganap siyang Omar sa mga araw na hindi siya ang umaarte bilang Aladdin.

Si Edwin Parzefall bilang "Alladin"

Ang Aladdin ay kuwento ng pakikipagsapalaran at pag-ibig na may kasamang salamangka dahil sa magic lamp ng bidang si Aladdin.

Taga-Bavaria ang 26-toang gulang na Pinoy actor. Napunta ang karera niya sa teatro sa hindi inaasahang pagkakataon.

Si Edwin Parzefall bilang "Omar"

“It all happened by accident. I wanted to study Biology and someone offered me a workshop to do musicals”, sabi ni Edwin Parzefall, gumaganap sa karakter na Aladdin at Omar.

Kasama rin ni Parzefall, ang tatlo pang Pinoy sa musical. Isa rito si Erik Arenas na pinuri ang magandang kundisyon ng theatre actors sa Europa.

Erik Arenas

“In the Philippines, if you are a theatre artist, the salary that I get here, I don't get it there. They just looked at me as a back up dancer to be honest, I won't survive there. The reason why there are a lot of artists in the Philippines, that go out of the country,” sabi ni Erik Arenas, musical actor/ ensemble.

Una lumabas si Arenas sa musical na Mamma Mia sa isang Caribbean cruise ship noong 2015.

Abot naman ang pasasalamat ni John Baldoz nakasama rin siya sa musical. Dito na siya sa Europe ipinanganak at lumaki kung saan marami raw ang oportunidad sa theatre at perfoming arts.

John Baldoz

“There are so many people who can´t live the way I´m living here in Germany. I still have a lot of relatives in the Philippines and it´s hard to see how they live there and me growing up here. I´m really fortunate.” sabi ni Baldoz na nasa musical actor/ensemble.

Kabilang din sa cast ang Pinay na si Teya Quarmayne na isa sa mga gumanap sa karakter na Princess Jasmin.

Target naman ni Parzefall na bumida sa isa pang musical.

“My dream role is the engineer of Miss Saigon. I know for a fact that I´ll be the engineer one day!” sabi ni Parzefall. Mapapanood ang Aladdin Stuttgart production hanggang January 2023.

Photo credit: Edwin Parzefall / Stage Entertainment