Mga turista sa Tagaytay Picnic Grove noong Setyembre 22, 2020.

CAVITE— Kasabay ng lumalamig na panahon at nagpa-fog na paligid, dumarami na rin ang mga namamasyal sa Tagaytay City kahit pa nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine ang lugar.



May pami-pamilyang nagpupunta sa Tagaytay para magpa-presko, habang may magkakaibigan na gusto raw kalimutan muna ang stress.



Hindi rin nawala ang mga umaakyat sakay ng bisikleta.



Kasabay ng pagdami ng mga bisita, unti-unti ring tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa Tagaytay.



Bagama't mababa pa kumpara sa ilang bayan at lungsod sa Cavite, umabot na sa higit 500 ang mga aktibong kaso sa Tagaytay, habang nasa higit 2,000 naman ang kabuuang kaso.



Maraming ospital at isolation facility na rin ang puno.



Nakikita ni Dra. Liza Capupus, ang city health officer ng Tagaytay, na nanggagaling sa mga turista ang virus, lalo’t malaki naman ang vaccination rate sa lungsod.



Umabot na sa 90 porsyento ang tumanggap ng 1st dose, habang 60 porsyento ang fully vaccinated sa lungsod. Inaasahan na makakamit ng Tagaytay ang herd immunity sa katapusan ng Setyembre.



Hindi naman umano magsasara ang Tagaytay sa mga turista dahil kailangan ding balansehin ang ekonomiya at kalusugan.



May mga restaurant at grocery nang ipinahinto ang operasyon matapos magpositibo ang mga tauhan nila sa sakit.



Binabakunahan na ngayon sa Tagaytay ang mga nagtatrabaho sa lungsod kahit hindi residente.

