PH-UAE space cooperation, sisimulan

ABU DHABI - Umabot na hanggang kalawakan ang matibay na ugnayan ng Pilipinas at United Arab Emirates. Sa pagdiriwang ng ika-47 na anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa noong isang buwan,inanunsyo ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang space cooperation ng space agencies ng Pilipinas at UAE - ang Philippine Space Agency (PhilSA) at United Arab Emirates Space Agency (UAESA).

Binigyan ng tour ni UAESA DG Al Qasim si Ambassador Quintana sa UAE Space Agency headquarters sa Masdar City. (Abu Dhabi PE photo)

Ayon kay PhilSA Director General Dr. Joel Marciano, Jr. at UAESA Executive Director Ibrahim Al Qasim, malaki ang maaring maiambag ng dalawalang space agencies sa space technology, na maaring magamit sa food security, hazard management at climate studies.

Nagbigay ng talumpati si Ambassador Quintana sa kanilang pagpupulong kasama ni UAESA DG Al Qasim at PhilSA Director General Dr. Joel Marciano Jr. (Abu Dhabi PE photo)

"What better way to commemorate the 47th year anniversary of the establishment of Philippine and UAE diplomatic relations than by getting our two space agencies to meet and see what our shared aspirations can achieve together. Let us make this 47th year anniversary a milestone in our relations. By forging this path of space cooperation, the Philippines and the UAE are charting a new frontier in our bilateral relations, which like space, will be of limitless possibilities," pahayag ni Philippine Ambassador to the UAE Hjayceelyn Quintana sa UAE Space Agency headquarters sa Masdar City, UAE.

Nagsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at UAE noong August 19, 1974. Nagbukas naman ang unang Philippine diplomatic mission sa UAE noong June 17, 1980.

Sa darating na Oktubre, balak simulan ng dalawang space agencies ang serye ng mga pag-uusap at MOU signing sa Dubai, kasabay ng 72nd International Astronautical Congress (IAC) kung saan UAE ang host. Bagama’t baguhan pa lang ang UAE pagdating sa space exploration, ipinakita nila na kaya nilang makarating sa Mars noong nakaraang taon gamit ang Hope Orbiter Mission.

Ang Hope Mars Orbiter ng UAE Space Agency ay ang kauna-unahang Mars mission mula sa Arab world. (Image: UAE Space Agency website)

Ang UAE ang kauna-unahang Arab country na nakagawa nito. Itinatag ang UAESA noong 2014. Samantala, itinatag naman ang Philippine Space Agency noong 2019. Bagama’t baguhan din sa space exploration, nakapagpadala na ng maliliit na satellites sa low Earth orbit ang PhilSA, una ang Diwata 1 at Diwata 2 microsatellites noong 2016 at 2018.

Ang Maya-3 at Maya-4 ay CubeSats na may bigat lang na 1.15 kilogram ang isa. (Photo: Philippine Space Agency website)

Sumunod naman ang CubeSats na Maya-1 noong 2018 at Maya-2 noong Pebrero 2021. Matagumpay na ring nai-launch ang Maya-3 at Maya-4 CubeSats sa International Space Station lulan ng Dragon C208 cargo capsule sa loob ng SpaceX Falcon 9 rocket noong August 29, 2021.

