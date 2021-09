HONG KONG -- Mamimigay ng 50,000 free round-trip, economy class plane tickets ang Hong Kong Airport Authority o AA sa fully vaccinated residents ng siyudad. Ito ay bilang suporta sa COVID-19 Vaccination Programme ng gobyerno.

Puwedeng sumali sa raffle ang permanent at non-permanent residents ng HK kabilang na ang migrant domestic workers o MDWs basta’t nagtataglay ng HK Identity Card o HKID at nakapagpabakuna na ng dalawang dose laban sa COVID-19 bago o hanggang ika-30 ng Setyembre, 2021. Kabilang sa mga destinasyon ng libreng air ticket ay mga rehiyon/bansa mula sa Asya, Europe, US, Canada at Australia.

“We hope air traffic would recover as soon as possible. A higher vaccination rate is pivotal to the early recovery of aviation business. We took the lead by committing additional resources to encourage AA staff to receive the vaccines, hoping that other corporations and organisations in Hong Kong will also support the Government by providing different incentives to encourage their staff to receive the vaccination.,” pahayag ni AA Chairman Jack So, mula sa kanilang official website.

Sa anunsiyo ng AA, sagot nila ang tiket ng mga mananalo habang dalawang home-based airlines naman na Cathay Pacific at HK Express ang magbibigay ng air tickets sa pamamagitan ng lucky draw. Tig-25,000 free plane tickets ang magmumula sa dalawang nasabing airline companies. Simula na ng online registration para sa raffle sa ika-16 ng hanggang ika-30 ng Setyembre, 2021. Bagamat allowed na magprehistro sa parehong lucky draw ng dalawang airlines ang participants, isang beses lamang maaaring manalo ng one round-trip ticket sa kabuoan ng raffle draw ang bawat mabubunot na winner.

Ang raffle ay gaganapin sa ika-5 ng Oktubre, 2021. Aabisuhan ang mga lucky draw winners sa pamamagitan ng email address na ginamit nila sa online registration at iaanunsiyo rin sa mga official website ng dalawang airline companies.

Para sa iba pang detalye at katanungan patungkol sa lucky draw, maaaring mag-email sa vaccinationluckydraw@hkairport.com.

Samantala, patuloy ang free COVID-19 vaccine program sa Hong Kong, kailangan lamang magparehistro online.