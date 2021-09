Itinatali ng mga manginngisda ang kanilang bangka para hindi ito tangayin ng dagat sa Barangay Punta Cogon, Roxas City. Courtesy CDRRMO Roxas City

Nagdulot ng pinsala at pagbaha ang bagyong Jolina sa Eastern Visayas magmula nitong gabi ng Lunes.

Alas-12 ng hatinggabi ng Martes ay binaha na ang ilang bahagi ng Ormoc City, Leyte.

Ayon sa ilang mga inilikas na residente, ito ang unang pagkakataon na umabot sa baywang ang baha sa kanilang lugar.

Nagmistulang lawa din nitong umaga ng martes ang ilang palayan at kalsada sa ilang bahagi ng siyudad, batay sa mga kuha ni Glenn Vergara.

Nasa 66 na barangay ang apektado ng baha.

Nagkalat naman sa Lawaan, Eastern Samar ang mga nabasa at nasirang learning modules ng Lawaan National School of Craftmanship na gagamitin sana para sa pasukan sa Lunes.

Nakatakda rin sanang inspeksyunin ng DepEd ang pasilidad. Hindi rin nila inaasahan na kabilang ang kanilang bayan sa mga tatamaan ng bagyo.

"'Yung information kasi na natatanggap namin coming from weather agencies like PAGASA, pinro-project siya na tatama siya sa northern part ng Eastern Samar at hindi sa Southern Part kung saan kami naandito," ayon sa guro na si Rey Sandy Abayan.

May ilang mga residente na inilikas din ang Philippine National Police sa mga coastal area.

Nailigtas din ang tatlong mangingisda na inabutan ng bagyo sa laot. Anila, itinali na lang nila ang kanilang bangka sa payaw o kawayan na nakatirik sa gitna ng laon na pinamamahayan ng mga isda.

Naapektuhan din ang ilang parte ng Eastern Samar, Leyte, Iloilo, at Capiz.

Sa ngayon ay nagsisimula nang humupa ang baha sa ilang bahagi ng rehiyon matapos tumigil ang pagbuhos ng ulan.

Pero hindi pa rin naibabalik ang suplay ng kuryente sa Tacloban City at sa mga lalawigan ng Samar at Eastern Samar.

Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nagpapatuloy ang inspeksyon at pagkukumpuno nila sa mga linya.

-- Ulat ni Sharon Evite

