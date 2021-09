Free Korean Language online class, patok sa mga Pilipino

Patok ngayon sa mga Pilipino ang Korean language online class na ibinibigay ng isang Koreano ng libre! Isa sa nakikinabang ngayon sa kanyang natutunan ang 21 anyos na na si Jerome Requilman, 3rd Year College student dito sa Pilipinas sa kursong Hospitality Management.

“Bilang isang hospitality management student, mahalaga ang matuto ng Korean language upang magkaroon ng karagdagang options upang mag-apply ng trabaho. Mas maraming language na alam, mas maraming maaaring pasukang companies. Nagsimula akong kumuha ng free Korean language classes under Joshua Cho noong January 30, 2021,” kuwento ni Jerome.

Si Joshua Cho o Cho Seonghyuk ay isang Koreano na lumaki sa Pilipinas kaya’t hindi nakapagtatakang matatas din siyang mag-Tagalog. Nagbibigay siya ng libreng Korean language class online sa mga kababayang Pilipino na gustong matuto ng kanilang lenggwahe sa pmamagitan ng kanyang “Korean Class with Joshua Cho” o KCWJC.

“3 taong gulang nang dumating ako sa Pilipinas. Nanirahan ako sa Pilipinas kasama ang aking

nakababatang kapatid at ang aking mga magulang na parehas Misyonero. Una po kaming nanirahan sa Naic Cavite bago kami lumipat sa isang lugar sa Project 6 Quezon City. Nanirahan din kami sa Angeles City, Pampanga. Dito kami nanirahan simula nang ako ay nasa elementarya hanggang sa ako’y magkolehiyo. Sa kasalukuyan, ang aking mga magulang at kapatid ay nasa Davao, City. Doon din ako naninirahan bago ako pumunta ng South Korea,” pagbabahagi ni Cho.

Kasalukuyang nasa Incheon, South Korea si Cho at siya ang International Relations Manager ng International Youth Fellowship o IYF. Ang IYF ay isang global non-profit organization at isa sa biggest and largest youth organizations sa buong mundo na nagsusulong ng spiritual, emotional and intellectual growth ng mga indibidwal.

Inumpisahan niya ang pagtuturo ng Korean language ng libre sa mga Pilipino noong nakaraang taon, kasagsagan ng pagputok ng COVID-19 pandemic.

Si Joshua Cho sa isa sa kanyang free Korean language online class

“I started teaching the Korean language virtually last year, September 17, 2020. This endeavor started during the COVID-19 pandemic when almost every service you can avail of is delivered online. While we are on lockdown, I realized that I want to make my quarantine journey meaningful and memorable. I began to think about what I can do to be productive during this season,” ani Cho.

Kadalasang bayad sa online Korean language class ay tatlong libong piso o mahigit pa, kaya naman ang libreng pagtuturo ni Cho, malaking tulong sa mga Pilipinong interesadong matuto ng kanilang lenggwahe.

“Noong una, nag-enroll ako sa Korean Class with Joshua Cho upang mas madaling maintindihan ang palagi kong pinapakinggan at pinapanood na mga K-Pop at K-Drama. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na makakatulong din ang pagkakaroon ng isa pang language sa pakikitungo sa ibang tao, sa pagtravel sa ibang bansa, at maaari ring sa paghanap ng trabaho.



Kapag ihahambing sa pag-aaral ng mag-isa, mas nagkaroon ako ng motivation at mas naging komportable ako sa pag-aaral ​dahil ang mga native Koreans na guro sa klaseng ito ay nagtuturo gamit ang wikang Tagalog... Maliban sa Korean language, tinatalakay rin dito ang Korean culture at mayroong mga mind lecture na talaga namang nakakatulong sa pang araw-araw na pamumuhay,” sabi ni Jerome.



Ayon pa kay Cho, umaabot na sa mahigit 100,000 Filipino students ang nakapag-enrol at naturuan nila simula nakaraang taon:

“We offer 3 months of full course Korean Classes. Lessons are developmental, that's why all students enroll in the Basic Korean Class first, then they will move on to the succeeding levels after they have completed the lessons. Our classes happen once a week with a duration of 2 hours for a total of 24 hours for the whole course. More than 100, 000 students have enrolled in our Online Korean Class.”

Ang mga Filipino student kasama si Joshua Cho sa free Korean language online class

Para kay Cho, walang katapusan ang pagtulong sa kapwa:

“In the time of the pandemic, I am very happy that I can help many people through this Korean class. I know many of them to want to study Korean, but they are having a hard time. Every time I see the smile on their faces, and how happy they are while learning this language, it makes me feel more motivated to help, teach, and inspire people.

Truly, I can say that living for others, spending my time and knowledge for others, makes my every single time precious. I learned from my parents and my mentors that the best thing that I can do to make my life worth living is by living it, not for myself but for others. It also feels good to know that I can be an inspiration to others and be able to deliver hope and joy by sharing my learnings and experiences with others.,” sabi ni Cho.

Habang si Jerome, pagka-graduate niya ng kolehiyo, balak niyang magtrabaho sa Korea bilang beverage service provider o bilang isang English teacher:

“Knowing the Korean language will help me adjust to the environment and do my work better.”